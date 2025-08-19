Archivo - El Cabildo de Gran Canaria activa el Infogran por la alerta de riesgo de incendios forestales - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha activado el Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria (Infogran), por el que se declara la alerta por riesgo de incendios forestales en la isla, la cual entró en vigor a las 08.00 horas de este martes 19 de agosto.

Según informa la Corporación insular, el aviso está centro en la cota superior a los 400 metros en vertiente sur y 600 metros en la cara norte de la isla.

La Declaración está fundamentada en previsiones que apuntan a la posibilidad de que las temperaturas máximas superarán los 30-37 grados en el ámbito territorial afectado por la alerta.

En el apartado de restricciones se establece y clarifica cuál es la maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genera deflagración, chispas o descargas eléctricas: radial o amoladora, motodesbrozadoras con cabezal de cuchillas, motosierras, máquinas de soldadura y sopletes; y en la siega del cereal los tractores con cabezal de cuchillas y las segadoras de peine de metal.

No se considera entre los anteriores, las motodesbrozadoras con cabezal de hilo y los tractores en labores diferentes a la anterior, debiendo disponer en el momento de su uso de un extintor en buen estado de funcionamiento y rejilla matachispas en su tubo de escape.

Se habilita, en situación de declaración de Alerta, una zona de acceso y tránsito por terrenos forestales de alrededor de 1 km en el entorno del suelo urbano.

La medida mantiene la prohibición del uso de fuego en los albergues, zonas de acampada y áreas recreativas (incluido el uso de las barbacoas de obra instaladas en estas zonas), así como los fuegos artificiales en terreno forestal y en una distancia de 400 metros a su alrededor.

El Cabildo de Gran Canaria ruega que se respete esta prohibición ya que las quemas agrícolas Son unas de las principales causas de incendios forestales y con las condiciones meteorológicas tan adversas suponen un riesgo extremo.

Se restringirá asimismo el uso, en terreno forestal y sus proximidades, de maquinaria que genere chispas, como radiales, motosierras, equipos de soldadura, desbrozadoras y análogas, y no se permitirá ni la actividad de carboneo ni el uso de fuego en la apicultura.