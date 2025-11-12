El Cabildo de Gran Canaria cierra sus infraestructuras de uso público por la borrasca Claudia

Archivo - Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja por precipitaciones en Valencia lo que ha obligado al Ayuntamiento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha decretado el cierre, a partir de las 20.00 horas este miércoles, de todas sus infraestructuras de uso público ante la declaración de alerta meteorológica por parte del Gobierno de Canarias por la llegada de la borrasca Claudia.

Según informa la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, a partir de esa hora no se podrán utilizar las áreas recreativas, zonas de acampada o albergues de la isla hasta nuevo aviso.

El cierre también afecta al Centro de Interpretación de Los Tilos de Moya y a las fincas de Osorio y el Galeón; mientras que el Jardín Botánico Viera y Clavijo también permanecerá cerrado durante la alerta y se suspenderán temporalmente las reservas para acceder al Roque Nublo.

De igual modo, el Cabildo grancanario ha recomendado evitar las actividades deportivas y cinegéticas en los espacios naturales.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, recordó que "ante este tipo de fenómenos meteorológicos debemos ser muy prudentes para evitar ponernos y poner a otros en peligro y pide a la ciudadanía que actúe con responsabilidad y siga las indicaciones de las administraciones".

De momento, según la evolución del fenómeno meteorológico, no se ha establecido fecha para la desactivación de la alerta, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y no acceder a ninguna de estas infraestructuras hasta la comunicación expresa de su reapertura.

Finalmente, la Corporación insular aconseja abstenerse de transitar por montes y terrenos forestales, incluyendo pistas y senderos.