El Cabildo de Gran Canaria da por estabilizado el incendio en la cumbre de Telde

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por estabilizado incendio forestal declarado pasadas las 17.00 horas en la zona alta del municipio de Telde, concretamente entre Las Breñas y Cazadores.

La rápida intervención de los equipos de intervención tanto aéreos como terrestres resultó clave para frenar el avance de las llamas, a lo que también contribuyó que el combustible vegetal mantenía cierto nivel de humedad, detalla la corporación en una nota.

La estimación inicial y de carácter provisional sitúa la superficie afectada por el incendio entre las 8 y las 10 hectáreas, aproximadamente.

Tras la estabilización, los medios coordinados por el Cabildo mantienen la guardia alta en el área afectada para avanzar lo antes posible hacia la fase de control del incendio, que se propagó a partir de distintos focos por una zona caracterizada por amplias laderas pobladas por pitas, matorrales y especies arbustivas que se adentran en barrancos muy profundos.

Las llamas se propagaron inicialmente impulsadas por los vientos del noreste dominantes en ese momento y el mayor riesgo radicaba en su eventual salto a los barrancos impulsados por viento de cola, "lo que por fortuna no tuvo lugar finalmente, si bien pone de manifiesto el peligro latente cuando se declara un incendio forestal en medianías o cumbres de la isla", precisa el Cabildo.

La previsión es que las labores de control y extinción por vía terrestre y área se prolonguen al menos durante toda la noche y probablemente deban continuar mañana viernes.

Aunque se mantuvo en todo momento la vigilancia sobre los posible núcleos situados en la línea de avance del incendio, finalmente no fue necesario llevar a cabo desalojos en ninguna localidad, si bien un operativo se desplazó de manera preventiva a La Solana y Cazadores y se aconsejó a la población mantenerse en sus domicilios.

Sobre el incendio actuaron dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, tres helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y otro más de la Guardia Civil con el coordinador de medios aéreos.

Los medios terrestres estuvieron integrados por los equipos Presa y Bravo del Cabildo, personal técnico y del Cecopin, efectivos de la Guardia Civil, Protecciones Civiles, Policías Locales, Consorcio de Telde y Consorcio de San Mateo, Policía Canaria y Policía Nacional.