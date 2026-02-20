El Cabildo guarda un minuto de silencio y condena el asesinato machista de un menor de 10 años en Arona - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha guardado este viernes un minuto de silencio en rechazo al intento de feminicidio y violencia vicaria ocurrido en Cabo Blanco, en Arona, donde una mujer fue agredida y su hijo de diez años resultó víctima.

Con este acto, presidido por la presidenta insular, Rosa Dávila, que ha asistido acompañada por miembros y trabajadores de la institución, el Cabildo ha expresado su condena y repulsa ante este hecho, así como su apoyo a los familiares y allegados de las víctimas.

La corporación insular recuerda que el 112 o el 016 son los teléfonos a los que se debe acudir en caso de detectar o sufrir violencia machista.