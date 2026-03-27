El Cabildo de El Hierro desactiva el plan de emergencias tras casi un centenar de incidencias por el paso de 'Therese'

Desprendimiento en El Hierro durante el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE EL HIERRO

VALVERDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

El Cabido de El Hierro, a través del Área de Seguridad y Emergencias, ha dado por finalizada este viernes la situación de alerta y ha procedido a la desactivación del Plan Insular de Emergencias (PEIN) tras el paso de la borrasca 'Therese', que ha dejado cerca de un centenar de incidencias en la isla desde el inicio del episodio.

Durante estos días, la institución ha mantenido activo un amplio operativo insular, reforzado desde las primeras horas, con la movilización de cuadrillas de carreteras, en coordinación con los servicios municipales y efectivos de seguridad y emergencias con el objetivo de restablecer la normalidad y garantizar la seguridad.

La mayoría de las incidencias registradas han estado relacionadas con desprendimientos de piedras, tierra y ramas, así como la presencia de objetos en la vía, afectando a varias carreteras de la red insular.

En estos momentos, todas las carreteras se encuentran abiertas al tráfico, así como los centros de interpretación de El Julan y el Árbol Garoé y se levantan todas las restricciones impuestas con el PEIN.

No obstante, desde el Cabildo se solicita a la población extremar las precauciones en los próximos días ante la posibilidad de nuevos desprendimientos debido a la inestabilidad del terreno, recoge una nota de la corporación.

En cuanto a la red de senderos, se reabre el sendero de San Salvador, Sabinosa y La Llanía, que permanecerá abierto durante la jornada de este viernes, si bien mañana sábado estará cerrado durante el tiempo que transcurra la 'Magma Bike Maratón'.

Asimismo, se están realizando valoraciones técnicas sobre el estado del terreno en la zona de Jinama que permanecerá cerrado.

La vicepresidenta del Cabildo, Ana González, ha querido destacar "la rápida respuesta, el compromiso y la coordinación de todos los equipos que han trabajado estos días para garantizar la seguridad de la población y recuperar la normalidad en la isla", agradeciendo la actuación de los dispositivos de emergencia, carreteras y medio ambiente del Cabildo.