El Cabildo de Lanzarote muestra su profundo pesar por el fallecimiento del escritor Antonio Félix Martín Hormiga

El escritor fallecido Antonio Félix Martín Hormiga, conocido como Félix Hormiga - CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha expresado públicamente su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Félix Martín Hormiga, de quien subraya ha sido "figura imprescindible" de la cultura insular y una de las voces "más respetadas y queridas" en la vida artística, literaria y social de la isla durante las últimas décadas.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, en su nombre y en representación de toda la institución, ha lamentado "profundamente" la pérdida de un "creador y pensador, cuya trayectoria sobresaliente deja una huella imborrable en la identidad cultural" de la isla, según ha señalado la institución insular en un comunicado.

Betancort expuso que "su compromiso con la cultura, con la memoria colectiva y con la identidad de Lanzarote fue absoluto", dejando un "legado que seguirá iluminando" el presente y futuro.

Martín Hormiga, indican, desarrolló una extensa labor pública y cultural, siendo concejal en los años 80, primer director de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz y responsable del Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, desde donde impulsó "obras fundamentales" para la recuperación, preservación y difusión de la memoria colectiva insular.

Finalmente desde el Cabildo de Lanzarote trasladan a su familia, amistades y a toda la comunidad cultural de la isla "su solidaridad y afecto en estos momentos de profundo dolor", apuntando que con su partida, la isla "pierde a uno de sus grandes referentes culturales, pero su obra y su dedicación permanecerán vivas para siempre".