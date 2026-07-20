El Cabildo de La Palma pide proteger a viviendas vacacionales e 'islas verdes' en la ley de alquiler turístico

Archivo - Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma - CABILDO DE LA PALMA - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma ha remitido a los grupos parlamentarios sus enmiendas y necesidades prioritarias de la isla para evitar que la nueva ley de alquiler vacacional --que se aprueba esta semana en la Cámara-- lesione los derechos de los afectados por el volcán 'Tajogaite' y cercene el desarrollo socioeconómico insular.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, enfatiza en una nota que existen cuestiones fundamentales que deben situarse "al margen de la confrontación ideológica o partidista".

La primera de ellas, señala es garantizar y salvaguardar los derechos preexistentes de las familias que perdieron sus propiedades e inmuebles turísticos bajo las coladas de lava del 'Tajogaite'.

Así, esta primera enmienda remitida a la Cámara autonómica exige que se salvaguarden de forma explícita los derechos de las familias afectadas, no solo para reconstruir físicamente sus viviendas, sino también para mantener su uso vacacional previo, siempre y cuando estuvieran debidamente dadas de alta en el registro oficial del Gobierno de Canarias.

La actual Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas establece la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística y el Cabildo argumenta que de esa manera se limita a los damnificados el derecho pleno a reconstruirlas y explotarlas de nuevo sin verse perjudicados por este filtro temporal.

Esta "justa pretensión" ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley de Volcanes y los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias, comenta el presidente.

ES UN MODELO IDÓNEO

La segunda enmienda plantea blindar la ley de 'islas verdes', un marco legal especial con supremacía sobre la planificación general, que no puede verse vulnerado ni condicionado por las determinaciones territoriales o limitativas de la nueva ley vacacional.

Por ello, Sergio Rodríguez hace hincapié en que el modelo "funciona de forma idónea" en territorios donde no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva.

"Se trata de un ecosistema en el que las viviendas vacacionales aportan rentas complementarias directamente a las economías familiares, ayudando a fijar población al territorio, recuperar fincas agrícolas en las medianías y generar un turismo no invasivo", recalca el presidente palmero.

Además, Sergio Rodríguez recuerda que La Palma trabaja a través de sus Instrumento de Planificación Singular Turístico para ampliar la planta alojativa de formato estándar o tradicional, pero la realidad de la reconstrucción exige no prescindir de ninguna plaza turística o herramienta capaz de generar dinamismo económico, en este momento.

Por todo ello, Sergio Rodriguez llama la atención sobre el hecho de qué como está planteada inicialmente, la Ley de Vivienda Vacacional "cercena" el espíritu de la Ley de Islas Verdes y "colisiona" con el derecho de la ciudadanía a explotar estas viviendas como soporte complementario de ingresos, obviando además que La Palma ha sido una isla "pionera" en la promoción y generación de vivienda pública y protegida.

Por todo ello, el presidente de La Palma solicita el respaldo unánime de los grupos políticos parlamentarios el próximo miércoles para aprobar estas enmiendas esenciales para el futuro insular.