El Cabildo regulará este miércoles el acceso nocturno al Teide para garantizar la seguridad durante el eclipse

Perseidas desde el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activará un dispositivo especial de regulación del tráfico en los accesos al Parque Nacional de El Teide y a la corona forestal durante este miércoles y este jueves, coincidiendo con el eclipse total del Sol y el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas.

La regulación del tráfico se desarrollará las tardes noches de ambos días, entre las 17:00 horas y las 05:00 horas, mediante un sistema dinámico de control de accesos en diversos puntos de la isla, según ha informado en una nota la corporación insular.

El dispositivo contará con cuatro puntos de control de acceso, ubicados en La Orotava (TF-21), La Esperanza (TF-24), Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21), donde se regulará la entrada de vehículos.

Además, se habilitarán puntos de información en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo para informar a los conductores sobre las restricciones y ofrecer itinerarios alternativos antes de llegar a los controles.

Estas restricciones buscan garantizar la seguridad de las personas. Preservar los valores naturales del Parque Nacional, evitar colapsos circulatorios, así como facilitar una evacuación rápida en caso de emergencia o incendio forestal.

Durante el horario de aplicación de la regulación solo podrán acceder aquellos vehículos destinados al transporte de mercancías; el transporte público regular; guaguas y transporte discrecional de viajeros de más de nueve plazas; vehículos de emergencias y servicios públicos esenciales; personal autorizado que desarrolla su actividad en el Parque Nacional y la corona forestal, así como las personas alojadas en establecimientos del interior del Parque.

El resto de vehículos particulares no podrá acceder mientras permanezca activo el dispositivo.

TRANSPORTE PÚBLICO

Como alternativa al vehículo privado, la consejera de Movilidad, Eulalia García, ha precisado que TITSA pondrá en marcha un servicio extraordinario de guaguas desde La Orotava por la TF-21, La Esperanza por la TF-24 y Vilaflor por la TF-21, entre las 18:30 y las 01:30 horas, facilitando el acceso al Parque Nacional durante las dos noches del operativo.

El dispositivo moviliza a efectivos de las áreas de Carreteras, Parque Nacional de El Teide, Seguridad y Protección Civil, Operativo de Incendios, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Cruz Roja, Consorcio de Bomberos, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), CECOES 112, TITSA y varios ayuntamientos, bajo la coordinación del Centro de Información de Carreteras y el CECOPIN.

El Cabildo recuerda que este operativo no supone un cierre total de las carreteras, sino una regulación temporal y dinámica de los accesos que permitirá garantizar la seguridad de las personas y la conservación del Parque Nacional y la corona forestal durante dos jornadas en las que se espera una asistencia masiva de visitantes.