El Cabildo de Tenerife abre la convocatoria de 340 becas de inmersión lingüística

Archivo - Tenerife destina más de cinco millones al impulso del empleo en beneficio de desempleados y entidades sociales - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife impulsa una nueva convocatoria de 340 becas en especie de inmersión lingüística para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, con una inversión de 3.878.063 euros y programas formativos en Irlanda, Canadá, Francia y Estados Unidos.

El programa correspondiente al período 2027/2028/2029 contempla diferentes modalidades, desde estancias de un trimestre hasta un curso académico completo, además del programa Dual destinado a alumnado de Bachillerato.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca en una nota que esta iniciativa es una apuesta por la igualdad de oportunidades y por el futuro de los jóvenes.

"Queremos que la situación económica de una familia no determine las oportunidades educativas y profesionales de sus hijos, y por eso ponemos a disposición del alumnado tinerfeño un programa que les permite acceder a experiencias formativas que pueden marcar un antes y un después en sus vidas", explicó.

Dávila señala que "aprender un idioma en el país donde se habla supone mucho más que adquirir conocimientos, significa ganar autonomía, madurez, confianza y conocer otras culturas, se está ofreciendo a los jóvenes herramientas que les acompañarán durante toda su trayectoria académica y profesional".

340 PLAZAS EN DISTINTAS MODALIDADES

La convocatoria establece 30 plazas para realizar el curso académico completo de 4º de ESO en Irlanda.

A ellas se suman 210 plazas para estancias durante el primer trimestre de 4º de ESO: 60 en Irlanda, 120 en Canadá y 30 en Francia.

Además se ofrecen 100 becas Dual, distribuidas entre Estados Unidos y Canadá, con 50 plazas en cada destino.

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, explica que este es uno de los programas educativos más importantes que desarrolla el Cabildo porque combina formación, idiomas, experiencia internacional y crecimiento personal.

"Son 340 oportunidades para que nuestros jóvenes amplíen horizontes y regresen a Tenerife con nuevas capacidades", apunta.

En esa línea añade que se ha querido mantener una oferta amplia y diversa, adaptada a distintas etapas educativas.

"Tenemos desde la posibilidad de cursar un año completo en Irlanda hasta las estancias trimestrales en Irlanda, Canadá y Francia, además de las becas Dual para obtener una titulación internacional de Bachillerato", indica.

Las becas de trimestre permitirán al alumnado cursar el primer trimestre de 4º de ESO en un centro educativo del país de destino y alojarse con una familia durante toda la estancia.

Por su parte, el programa de año académico permitirá cursar íntegramente 4º de ESO en Irlanda.

Las becas Dual están dirigidas a quienes durante el curso 2026/2027 cursen 4º de ESO.

El programa combina formación online y presencial durante los dos cursos de Bachillerato e incluye una estancia mínima de cuatro semanas en Estados Unidos o Canadá durante el período vacacional entre ambos cursos.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Entre los requisitos generales, las bases establecen la residencia habitual en Tenerife, estar escolarizado en un centro educativo de la isla y disponer de una renta familiar por persona no superior a 20.000 euros.

Asimismo, se exige una nota media mínima de 7,50 puntos en 1º y 2º de ESO para las becas de inmersión lingüística y en 1º, 2º y 3º de ESO para las becas Dual.

La selección se realizará mediante concurrencia competitiva, teniendo en cuenta en primer lugar el expediente académico.

En caso de empate, tendrá prioridad el alumnado con menor renta familiar por persona.

Efraín Medina subraya que "el talento existe en todos los municipios y en familias con realidades económicas muy diferentes, el objetivo es detectar ese talento, apoyarlo y conseguir que ningún joven tenga que renunciar a una experiencia educativa internacional por falta de recursos".

SOLICITUDES HASTA EL 13 DE OCTUBRE

El plazo para presentar las solicitudes comenzará el primer día hábil siguiente a la publicación de las bases y del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 13 de octubre de 2026.

La tramitación será exclusivamente electrónica a través de la sede electrónica del Cabildo de Tenerife.

Rosa Dávila concluye que "invertir en educación es invertir en una Tenerife con más oportunidades".

"Queremos jóvenes preparados, con idiomas, con experiencias internacionales y con capacidad para competir y desarrollarse en un mundo cada vez más global, pero también queremos que todo ese conocimiento y talento revierta después en nuestra isla", comenta.

Igualmente recordó que en estos momentos se mantienen abiertas varias convocatorias de becas destinadas a facilitar que los jóvenes puedan continuar sus estudios, "independientemente de su situación económica o del lugar en el que tengan que cursarlos".

La presidenta destacó que la convocatoria para estudios universitarios de grado, máster y doctorado supone una inversión de hasta ocho millones de euros y permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre.

Estas ayudas están dirigidas a estudiantes que cursen fuera de Tenerife titulaciones oficiales de grado que no formen parte de la oferta académica de la Universidad de La Laguna, así como estudios de máster o doctorado, en este caso incluyendo también las universidades ubicadas en Tenerife.

Asimismo, señaló que también están abiertas, hasta el 30 de octubre, las becas para Formación Profesional y para enseñanzas artísticas, con una inversión de hasta medio millón de euros para cada una de estas líneas.

En el caso de la Formación Profesional, se apoyará al alumnado que tenga que desplazarse fuera de Tenerife para cursar ciclos de Grado Medio, Grado Superior o estudios de especialización.

La presidenta avanzó, además, que durante este mismo mes se completará este paquete de apoyo educativo con nuevas convocatorias, entre ellas las ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales, a las que se destinarán tres millones de euros, además de las ayudas complementarias al programa Erasmus y las destinadas al transporte.

"Estamos hablando de un esfuerzo muy importante que permitirá que más de 6.000 jóvenes puedan continuar su formación con respaldo público. Nuestro objetivo es claro: que ningún estudiante de Tenerife tenga que renunciar a seguir formándose por razones económicas. La igualdad de oportunidades también significa garantizar que el lugar donde vive una familia o sus recursos económicos no condicionen el futuro educativo de sus hijos", afirmó Rosa Dávila.

Finalmente, Dávila subrayó la dimensión del esfuerzo realizado durante el actual mandato: "A lo largo de estos cuatro años llegaremos a cerca de 30.000 familias a través de las diferentes líneas de becas y ayudas educativas del Cabildo. Es una cifra que refleja un compromiso firme y sostenido con la educación, pero sobre todo con las familias de Tenerife y con nuestros jóvenes, porque invertir en su formación es invertir directamente en el futuro de la isla".