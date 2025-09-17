El Cabildo de Tenerife abre el plazo para optar al Sello de Calidad- Tenerife Moda Sostenible

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha abierto el plazo para optar al 'Sello de Calidad-Tenerife Moda Sostenible'. A través de las Consejerías de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y de Empleo, Educación y Juventud este distintivo tiene como objetivo acreditar como actividad sostenible el sector textil y de la moda, alineado con el Plan Estratégico de Moda 2024-2027.

Así se ha publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife en su edición y las personas interesadas disponen 15 días para presentar las solicitudes. Entre otros requisitos para optar a las ventajas y a la visibilidad Tenerife Moda Sostenible, los solicitantes tendrán que pertenecer a la plataforma institucional Tenerife Moda, según ha informado el Cabildo en una nota.

Recuerdan que el 'Sello de Calidad-Tenerife Moda Sostenible', nace con la premisa de identificar, reconocer y apoyar a aquellas marcas, empresas textiles y diseñadores que desarrollan su actividad profesional y comercial en Tenerife y que ponen en marcha prácticas respetuosas con el medio ambiente y acciones sostenibles. "Se trata de aglutinar el sector de la moda sostenible bajo una firma insular y que en ningún caso entra en competencia con la actividad profesional del gremio", ha señalado la consejera insular Blanca Pérez.

El sello acreditativo se integra en el Plan Estratégico, un proyecto con una "visión integral" a largo plazo. En concreto, busca impulsar la evolución y el crecimiento sostenible de la industria de la moda en Tenerife, promoviendo la innovación, la excelencia en el diseño, la formación y el desarrollo del talento local, y la adopción de prácticas sostenibles.

La finalidad de esta iniciativa, remarca el Cabildo, es generar una herramienta coordinada en la isla para consolidarla como un centro de moda y textil de vanguardia, reconocido por su creatividad, calidad y sostenibilidad en la producción y diseño, poniendo en valor que la sostenibilidad se convierta en el pilar central del foco, y no como opción, sino como una necesidad imperante.

INICIATIVA "DIFERENCIADORA"

En cualquier caso, el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias establece los criterios de sostenibilidad del sector, que se evaluarán, y que cuyos profesionales que quieran acceder al 'Sello de Calidad-Tenerife Moda Sostenible' deberán cumplir al menos uno de ellos.

Entre otros los profesionales, marcas o empresas tendrán que proporcionar puntos de recogida textil, calzado y accesorios para reutilización, reparación, remanufactura o reciclaje en taller o tienda.

Por otra parte, también ser productor o usuario de textil de algodón orgánico, de lino, cáñamo, plataneras o seda o la creación con materiales reutilizados o procedentes del reciclado de residuos de la isla.

Además, ofrecer información al consumidor sobre la cadena de producción, el origen de las materias primas y la ética de los proveedores en términos de sostenibilidad ambiental y laboral, así como ofrecer talleres de reutilización textil (upcycling) al público en general.