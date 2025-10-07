El Cabildo de Tenerife acepta la donación de la finca de 'Amaro Pargo' para garantizar su conservación

Proponen donar al Cabildo tinerfeño 'La Casa de Amaro Pargo', declarada BIC, para garantizar su conservación - ÁNGEL ADÁN Y BEATRIZ GARCÍA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la aceptación de la donación libre y gratuita de la finca rústica conocida como 'Cercado de Casas', en el municipio de El Rosario, vinculada históricamente al célebre corsario tinerfeño Amaro Rodríguez Felipe, más conocido como 'Amaro Pargo'.

Isabel de Esteban, directora insular de Patrimonio Histórico, subrayó en una nota que esta donación representa "un paso muy importante" en la protección del legado histórico de Tenerife.

"Hablamos de un lugar emblemático que nos conecta con una de las figuras más singulares de la historia insular, Amaro Pargo, y que ahora pasa a formar parte del patrimonio público para garantizar su conservación y estudio", apuntó.

De Esteban añadió también que "la incorporación de esta finca al patrimonio insular permitirá abordar futuras actuaciones de consolidación, restauración y puesta en valor del conjunto, en coordinación con el Gobierno de Canarias y con el Ayuntamiento de El Rosario, para asegurar su adecuada gestión y disfrute por parte de la ciudadanía".

El terreno, inscrito en el sitio histórico Iglesia Nuestra Señora del Rosario y Casa de Los Mesa, forma parte además del Camino de Candelaria, un eje de gran valor cultural e histórico.

El conjunto se encuentra actualmente en estado de ruina, con riesgo de pérdida irreversible de los elementos constructivos aún en pie.

El Cabildo tiene previsto incluir el bien en su Inventario General de Bienes y adscribirlo a la Consejería Insular de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, lo que permitirá iniciar los trabajos técnicos previos a su recuperación patrimonial.