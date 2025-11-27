El Cabildo de Tenerife adjudica la gestión del Refugio de Altavista, cuyas obras prevé culminar este diciembre - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado el contrato para la gestión del Refugio de Altavista a la empresa Teleférico del Pico del Teide. El contrato de concesión tiene un valor estimado de 5.914.724,00 euros, con una duración inicial de dos años a partir de la firma del acta de inicio, pudiendo ser prorrogado por cuatro periodos anuales adicionales.

El acuerdo, anunciado por la presidenta insular, Rosa Dávila, en rueda de prensa de acuerdos de Consejo de Gobierno, abarcaría la gestión integral del refugio, que incluye aprovisionamiento, limpieza, mantenimiento, gestión de reservas, atención al cliente y servicios médicos básicos. Este refugio, ubicado en el Parque Nacional del Teide, es un punto clave para los excursionistas y turistas que visitan la montaña.

Esta adjudicación, resalta el Cabildo, es fundamental para asegurar el funcionamiento adecuado del Refugio de Altavista, que es un espacio esencial para los visitantes del Parque Nacional del Teide, sobre todo en términos de seguridad y sostenibilidad.

Además, el refugio se encuentra en una zona de difícil acceso, lo que requiere soluciones técnicas avanzadas para su operatividad, como la provisión de agua y energía eléctrica mediante fuentes renovables, incluyendo un sistema fotovoltaico con almacenamiento y un enlace de fibra óptica para una conexión estable en alta montaña.

En su apertura, se pondrán a disposición de los usuarios 10 puestos de trabajo: 6 personas formadas en alta montaña con conocimientos en inglés y francés. 4 puestos indirectos para la gestión y central de reserva.

REALIZACIÓN DE RESERVAS

Las reservas del Refugio de Altavista se podrán realizar a través de su página web oficial, actualmente en desarrollo, lo que permitirá gestionar las estancias de forma anticipada y facilitar la planificación de las ascensiones con mayor seguridad y una mejor ordenación del uso público.

El refugio contará con una capacidad de 49 plazas, además de 4 plazas de emergencia, y aplicará tarifas de pernocta de 71 euros por noche, una tarifa especialmente reducida de 29 euros para residentes en Tenerife y un precio de 56,80 euros para montañeros federados fuera de la isla, según ha precisado la presidenta de la corporación insular.

Ubicado a más de 3.200 metros de altitud en una de las rutas más transitadas del Teide, el refugio reabrirá sus puertas tras haber permanecido cerrado durante cinco años. Según ha avanzado la presidenta insular, está previsto que las obras de adecuación de este espacio se entreguen al nuevo gestor entre diciembre y enero.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

En consejo de gobierno, el Cabildo de Tenerife ha aprobado el encargo a la empresa pública Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) la ejecución del proyecto de adecuación y equipamiento de cinco emplazamientos de vigilancia forestal, con el fin de desplegar el Sistema de Vigilancia Forestal (SIVIFOR) en la Corona Forestal del Teide.

El proyecto tiene como objetivo reforzar la seguridad y el control ambiental en esta área de gran valor ecológico, en el corazón de Tenerife.

Estará dividido en varias fases, comenzando con la ejecución de las obras en tres de los cinco emplazamientos previstos: Gaitero (en el municipio de La Victoria de Acentejo), Arguazo (en el municipio de Güímar), y San Juan (en el municipio de San Juan de la Rambla). Las obras consisten en la instalación de torres de vigilancia forestal y su equipamiento con tecnología avanzada para el monitoreo y control ambiental.

Además, el Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a un encargo de 4,57 millones de euros a GESPLAN para la gestión integral de las infraestructuras de uso público en el medio natural durante cuatro años. En concreto, se encarga la gestión "integral" de 23 infraestructuras de uso público en los espacios naturales de la isla.

El encargo tiene un presupuesto total de 4.573.916,51 euros, no sujeto a IGIC, y un plazo de ejecución de cuatro años, con inicio el 1 de enero de 2026 o al día siguiente de la notificación si la aprobación fuese posterior.

La medida busca garantizar, asimismo el mantenimiento, vigilancia, funcionamiento y óptimo estado de las principales áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos forestales de Tenerife, bajo la coordinación de la Consejería de Medio Natural.

En total, se gestionarán de manera integral 23 instalaciones de uso público, entre áreas recreativas como, por ejemplo: Las Calderetas, Chanajiga, La Tahona, Las Raíces, Los Frailes, Los Pedregales, San José de Los Llanos, Chío, Llano de Los Viejos, La Quebrada, Hoya del Abade, La Lagunetilla Chica, Arenas Negras, El Contador, Las Lajas, Las Hayas; y zonas de acampada o campamentos: Zona de acampada Fuente Pedro, Campamento Madre del Agua, Campamento Barranco de La Arena y Campamento El Lagar.