El Cabildo de Tenerife asume directamente, a través de Titsa, los servicios de transporte para acceder a Masca

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife anuncia que a partir de este miércoles la gestión del transporte para el acceso al Barranco de Masca pasa a ser realizada por Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa pública insular.

Hasta ahora, este servicio había sido prestado por la compañía Alsa, pero el Cabildo asume directamente su gestión con el fin de reforzar la operatividad, mejorar la coordinación con la administración insular y avanzar en un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el entorno natural.

Con el traspaso del servicio, Titsa implementará un refuerzo de las líneas 355 y 462 de miércoles a sábados, con el objetivo de mejorar la regulación de accesos a uno de los espacios naturales más sensibles de la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, afirmó en una nota que "asumir directamente el servicio supone un paso decisivo para garantizar una gestión más coherente y sostenible del acceso a Masca, reforzando la protección de sus valores naturales".

Del mismo modo, la presidenta insular añadió que "este cambio permite planificar mejor, coordinar mejor y asegurar que la movilidad esté alineada con la conservación del barranco".

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, subrayó que "Masca necesita una gestión activa y muy cuidadosa, y este cambio permite avanzar en un modelo de movilidad que prioriza la conservación y la seguridad".

Aseguró también que "las medidas adoptadas buscan proteger a largo plazo un enclave de altísimo valor ecológico y paisajístico".

La consejera de Movilidad, Eulalia García, destacó que "la integración del servicio en Titsa permite reforzar frecuencias, mejorar la operativa y ofrecer un acceso más ordenado, seguro y sostenible para residentes y visitantes".

García señaló que "el transporte público es una pieza clave para reducir presión en las carreteras y evitar situaciones de saturación en un entorno tan frágil".

REFUERZO DE LA LÍNEA 355

La línea 355 (Buenavista-Masca-Santiago del Teide) aumentará sus frecuencias entre Santiago del Teide y Masca, incorporando 17 viajes adicionales por sentido.

Tendrán prioridad en estos servicios las personas que muestren su ticket de acceso al camino del Barranco de Masca, aunque las plazas restantes estarán disponibles para el público general.

La línea 462 (Guía de Isora-Santiago del Teide-Los Gigantes) ampliará su oferta para facilitar el regreso de quienes dejan su vehículo en Santiago del Teide, realizan la ruta a pie y llegan en barco a Los Gigantes.

Asimismo, se añaden nuevas salidas desde Santiago del Teide, a las 14.15 y 17.45 horas y desde Los Gigantes, a las 13.30, 15.00, 17.00 y 18.30 horas.

También en esta línea se dará prioridad a quienes acrediten su ticket para la realización del camino.

Los nuevos horarios pueden consultarse en la web de Titsa (www.titsa.com), su aplicación móvil y el call center 922 53 13 00 y los métodos de pago disponibles continúan siendo los habituales: tarjeta bancaria, efectivo y tarjeta Ten+ en sus diferentes modalidades.