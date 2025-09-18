El Cabildo de Tenerife convoca una decena de ayudas para prácticas profesionales con el programa 'Becas América'

El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, en una reunión en Fifede - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, impulsa las prácticas formativas con el proyecto 'Becas América'.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife ha publicado la convocatoria para la concesión de hasta 10 ayudas para la realización de prácticas formativas no laborales en el extranjero, en el marco del proyecto 'Becas América', en su edición de 2025.

El plazo permanece abierto desde el 16 de septiembre de 2025 al 15 de octubre de 2025, ambos incluidos.

El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, señala en una nota que se ha conseguido no sólo "consolidar el programa 'Becas América' que se ha puesto en marcha en este mandato, sino, además, incrementarlo notablemente".

De esta forma, dijo, "logramos el doble objetivo de formar a tinerfeños en el ámbito regional por un lado y, por otro, tener prescriptores de nuestra isla en distintos países que fortalecen nuestras relaciones internacionales".

El proyecto es una actuación impulsada por el Cabildo de Tenerife y la Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fidede), cuyo objetivo es promover la internacionalización de la economía de Tenerife, mediante la adquisición de conocimiento y experiencia por parte de titulados, residentes en la isla, a través de prácticas formativas no laborales en el extranjero, en entidades colaboradoras ubicadas en el continente americano, pudiendo tratarse de entes públicos, empresas privadas o entidades del Tercer Sector.

La solicitud se puede presentar presencialmente o de forma telemática a través de la sede electrónica de Fifede.