El Cabildo de Tenerife convocará un concurso para organizar la 'TLP' a partir de 2021

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, ha anunciado este martes que la corporación insular convocará un concurso público para organizar la 'TLP' a partir de 2021.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el Pleno del Cabildo, ha comentado que para la edición de este año "se busca la fórmula" más adecuada que puede pasar por un patrocinio, una subvención o un concurso negociado sin publicidad, remarcando que el Cabildo apoya el evento porque se ha convertido en un "referente" en el ámbito de las nuevas tecnologías y los videojuegos.

Arriaga no ha descartado que la organización recaiga en Innova 7, la asociación que se había encargado en los últimos años, pero entiende que "no tiene sentido" el sistema "un poco extraño" utilizado hasta ahora por el Cabildo por el que se abonaban 500.000 euros en un convenio de colaboración a cambio de explotar comercialmente y al 50% la marca 'TLP'.

Sobre las deudas pendientes con Innova 7, ha comentado que está "casi todo" pagado salvo una partida de 71.000 euros que no han justificado y otra de 36.000 euros, correspondiente a una TLP Weekend de abril, que no se va a abonar "porque no hay ningún documento que lo acredite" y se organizó a partir de un "compromiso verbal".

No obstante, ha apuntado que si finalmente la asociación los reclama vía judicial se pagarán pero no van a impulsar un expediente de oficio.

Zaida González, del Grupo Popular, ha valorado la experiencia de Innova 7 en la organización de la 'TLP' porque ha sido un "éxito" y ha situado a Tenerife en el primer plano nacional, y no entiende como se va a organizar la edición de 2020 si no da tiempo de convocar el concurso.