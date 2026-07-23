El Cabildo de Tenerife da luz verde a la licitación de la red de saneamiento de Granadilla-Este por dos millones

Archivo - La consejera de Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández y el vicepresidente, Lope Afonso, en una visita a Granadilla - DOMINIC DAHNCKE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación y lo pliegos que permitirán sacar a licitación las obras de la primera fase de la Red Interior de Saneamiento de Granadilla-Este, una actuación que se integra en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2026, que cuenta con un presupuesto total de 1.976.720 euros, financiado al 50% entre la institución insular y el Ayuntamiento de Granadilla.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destaca en una nota que "estas obras son prioritarias para fortalecer los servicios públicos municipales y son el reflejo del trabajo que se realiza desde el gobierno insular por la implantación de un modelo de isla que planifica en base al desarrollo sostenible y la cohesión territorial".

Afonso resalta que con esta aprobación se reafirma el "compromiso" de la corporación con aquellas inversiones que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía y que "suponen fortalecer los servicios públicos y dar cumplimiento a las normativas europeas en materia de depuración de aguas residuales".

En esta idea redundó la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, que incidió en que "la cooperación municipal es una herramienta fundamental para poner a disposición de los ayuntamientos recursos que sirvan para lograr una correcta gestión del agua".

Hernández subrayó que "este proyecto responde a una demanda histórica del municipio y demuestra que la colaboración entre administraciones es el elemento más eficaz para mejorar la calidad de vida en nuestras comarcas".

La obra tiene un plazo de ejecución de 16 meses, a contar desde la firma del acta de replanteo y la financiación se distribuirá entre las anualidades 2026, 2027 y 2028.

El Ayuntamiento de Granadilla ha adoptado los acuerdos para asegurar la cesión de los terrenos vinculados antes del inicio efectivo de los trabajos, una condición imprescindible para la adjudicación definitiva del contrato, señalan desde el Cabildo.