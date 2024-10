El Cabildo de Tenerife defiende el "impacto" de los Premios Esland y el PSOE ve una "vergüenza" que haya dinero público

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, ha defendido este jueves el "impacto sin precedentes" que podría generar la celebración de los 'Premios Esland' en la isla, certamen que el PSOE ha tachado de "vergüenza" si finalmente hay una subvención pública.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista ha señalado, no obstante, que hay "pocas posibilidades" de que Tenerife sea la sede de los premios promovidos por el youtuber The Grefg porque compite con Madrid, Málaga y ciudades latinoamericanas, y lamentado que el PSOE no vaya "a una" para acoger eventos de estas características.

Ha dicho que los 'Esland' son el "equivalente a los Goya" en el cine o los premios de la Cadena Dial y en sus tres ediciones anteriores acumulan ya 600 millones de impacto en redes sociales --los Premios Dial se reducen a 120 millones--.

Martínez ha afeado a los socialistas que no tuvieran "una argumentación un poquito más elaborada" más allá de la "residencia fiscal" de The Grefg y se ha preguntado si el PSOE analiza la residencia fiscal de los artistas que contratan sus instituciones o si está en contra de que se contrate a empresas canarias inscritas en la ZEC por su baja tributación.

Así, ha pedido a los socialistas que pongan "un poquito de cabeza a las cosas" porque están cayendo en muchas "contradicciones" en el Cabildo, al tiempo que ha dejado que los premios, con un coste de 1,5 millones de euros, los pagan los propios promotores.

Lo que aportaría el Cabildo, en todo caso, es la organización de un foro de formación para jóvenes de la isla aprovechando que los principales creadores de contenido de habla hispana estarían en la isla si finalmente se celebra la gala. "Eso es lo que estamos intentando", ha destacado.

El portavoz socialista, Aarón Afonso, ha cargado contra la posibilidad de que el Cabildo aporte dinero público a los premios --en principio 300.000 euros-- "que organiza un señor que se ha ido de España" para no pagar impuestos.

En esa línea ha dicho que es una "falta de respeto" que Martínez los haya comparado con la 'TLP Tenerife' porque aunque tienen "discrepancias" con el modelo elegido, están impulsada por empresas "de la tierra" que contribuyen a sostener los servicios públicos con los impuestos.

"Rechazamos de plano por parte de mi grupo político que se destine ni un solo euro para financiar un evento organizado por este señor", ha explicado.