El Cabildo de Tenerife desoye al Parlamento y mantiene su apuesta por los trenes en la isla

Publicado 29/03/2019 13:50:07 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director insular de Fomento, Miguel Becerra, ha afirmado este viernes que el Cabildo va a "seguir apostando" por la implantación de los trenes en el norte y el sur de la isla, pese a que el dictamen de la comisión de transporte del Parlamento desaconseja los proyectos por su alto coste económico.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el Pleno del Cabildo, ha minusvalorado el perfil de los expertos que participaron en la comisión, pues solo uno, Ginés de Rus, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene "conocimientos acreditados" sobre trenes.

Así, ha puesto como ejemplo que en 2015 publicó un estudio que advertía de la falta de rentabilidad y económica y social de las líneas de alta velocidad que estaban en construcción en España, y no se tuvo en cuenta por parte de los diputados en el Congreso.

"Queremos igualdad de trato", ha comentado, incidiendo en que la opinión de un experto "no puede determinar" la conveniencia de un proyecto de este tipo.

Becerra ha defendido la planificación llevada a cabo por el Cabildo, con proyectos incluidos en el PIOT desde el año 2000 y en el plan territorial del transporte y el plan territorial del tren del sur.

En esa línea, ha apuntado que otras áreas metropolitanas españolas similares a Tenerife, como Oviedo, Málaga o Alicante tienen sistemas ferroviarios, que además, es "una solución" de movilidad que defiende la Unión Europea porque ayuda a reducir la contaminación y las emisiones de CO2.

Ha dicho que los trenes serán "un vuelco importante" a la movilidad en la isla, lamentando que en Tenerife "se sigue debatiendo" y frenando "cada paso que se da" cuando en Gran Canaria pueden tener construido un tren en siete u ocho años.

LEDESMA CRITICA LA "CONTRADICCIÓN" DE CC

El portavoz del Grupo Popular, Sebastián Ledesma, ha criticado la "contradicción" de CC al apoyar el dictamen de transportes en el Parlamento y oponerse en el Cabildo, y aunque ha apuntado que su grupo no rechaza el proyecto, cree que hay "otras prioridades", como culminar las obras de carreteras pendientes.

"En este momento, los trenes no son prioritarios. No nos podemos equivocar, el problema de movilidad en Tenerife es muy grave y los trenes no son una solución inmediata", ha subrayado.