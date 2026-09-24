El Cabildo de Tenerife destina más de 1,5 millones a mejorar el equipamiento de centros y hospitales del IASS

El Cabildo de Tenerife destina más de 1,5 millones en mejorar el equipamiento de centros y hospitales del IASS - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife impulsa un plan de mejora y modernización de su red de centros de gestión directa, a través de los Planes de Equipamiento, dotado de una inversión de 1.536.120 euros.

Esta línea de actuación pretende hacer frente a las necesidades detectadas en centros como los hospitales Febles Campos, Santísima Trinidad y Nuestra Señora de los Dolores, la Residencia Mayor de Ofra, el CAMP de Güímar y los Centros Ocupacionales Los Verodes y Valle Colino, según ha informado el departamento regional en una nota.

El grado de ejecución de estos Planes se sitúa en el 77,28% en contratos ya adjudicados o adquiridos, cifra que asciende hasta un 96,86% del presupuesto total si se suman los procedimientos de licitación en curso.

CUATRO ÁREAS CLAVE

Las mejoras se han enfocado en cuatro áreas clave, como el equipamiento sanitario y de rehabilitación, que es el área que concentra el mayor volumen de inversión, alcanzando los 708.969,79 euros, permitiendo la renovación del material clínico y de rehabilitación.

Otro de los ámbitos que han sido objeto de mejora es el servicio de cocina, limpieza y distribución, que ha contado con una inversión de 540.974,32 euros que ha permitido dotar a las instalaciones de maquinaria moderna y eficiente.

Además, se han destinado 174.588,22 euros a la promoción de espacios de vida, laborales y físicos, dirigidos a mejorar la calidad de los espacios, tanto de cara a los residentes, como las condiciones laborales del personal.

Finalmente, se ha ejecutado una inversión de 62.486,71 euros a reforzar los medios destinados a los Centros Ocupacionales, potenciando la formación, la autonomía y las actividades de sus usuarios.