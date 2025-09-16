El Cabildo de Tenerife, a favor de traer 'La Vuelta' a la isla aunque exige seguridad y salvar la imagen del deporte

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), ha dicho este martes que la corporación mantiene su interés en albergar etapas de 'La Vuelta a España' el próximo año si bien ha avanzado que mantendrán reuniones con la organización y la federación española de ciclismo para garantizar que se salvaguarde la seguridad y la imagen del deporte.

En una declaración difundida por la corporación tras la negativa del Cabildo de Gran Canaria a acoger la prueba si participa un equipo israelí, Afonso ha detallado que el Cabildo tinerfeño "sigue interesado" en poder acoger la finalización de 'La Vuelta' por su "extraordinaria dimensión deportiva", su "importante capacidad promocional" y porque "lo merecen" los deportistas y aficionados al ciclismo.

Afonso ha comentado que el objetivo es que Tenerife tenga un "posicionamiento de referencia" en el ámbito deportivo pero "no de otras circunstancias ni de otros condicionantes, menos aún de la instrumentalización política".

Por ello ha insistido en que se mantendrán las "conversaciones oportunas" tanto a nivel organizativo como federativo "para ir conociendo la evolución de las circunstancias y garantizar en todo caso que la prueba, en el supuesto de llegar a Tenerife, se pueda desarrollar con todas las garantías de seguridad organizativas y logística".

Igualmente ha apuntado que se debe garantizar la "difusión de una imagen adecuada de los valores del deporte en la isla de Tenerife".