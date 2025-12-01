El Cabildo de Tenerife inaugura su Portal de Belén, de estilo hebreo y obra de Jesús Gil

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, observa el Portal de Belén de la corporación - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, acompañada por el vicepresidente insular, Lope Afonso, junto con consejeros y directores insulares de la corporación, ha inaugurado este lunes el tradicional Portal de Belén del Cabildo de Tenerife situado en el hall de entrada del edificio de la institución.

Este espacio se ha consolidado como un referente imprescindible en las celebraciones navideñas de la isla y que este año ha sido encargado al belenista Jesús Gil García.

El acto también contó con la actuación de un grupo coral del Colegio de la Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife.

"Para nosotros es un orgullo dar inicio a la Navidad con la inauguración de nuestro tradicional belén. Son fechas muy entrañables y estamos encantados de presentar este belén de la mano de un artista como Jesús gil que ha preparado a tantas generaciones. Esta cita anual no solo ofrece una representación de la Natividad de Jesús, sino que también invita a reflexionar sobre los valores fundamentales de paz, solidaridad y esperanza", apuntó Rosa Dávila.

El Belén del Cabildo de Tenerife, que ya forma parte de las tradiciones navideñas de los tinerfeños y tinerfeñas, destaca este año por su estilo hebreo, recreado con un realismo que transporta directamente a las escenas cotidianas de la época.

En el primer plano, la representación del nacimiento de Jesús ocupa el lugar central, mientras que en el fondo se erige una imponente torre que recrea el palacio abovedado de Herodes.

Frente a ella, un mercado vibrante revive la vida cotidiana del momento, y tras el nacimiento, una monumental portada enmarca y resalta aún más la escena principal, recoge una nota del Cabildo.

La composición del Belén ha sido realizada por el belenista Jesús Gil García, quien, con más de 20 años de experiencia y una gran devoción por el belenismo, ha dedicado su vida a preservar y transmitir esta tradición navideña, creando, además, portales de belén para diferentes instituciones y colectivos de Canarias.

"Una de las características más destacadas de este Belén es la inclusión de una veintena de figuras, de 35 centímetros de altura, creadas por el reconocido escultor y artesano madrileño José Luis Mayo Lebrija. Su minucioso trabajo y realismo otorgan a cada figura un carácter único, permitiendo que el visitante pueda admirar la precisión de su arte", explicó Gil.

El Portal de Belén del Cabildo de Tenerife estará abierto para su visita desde el 1 de diciembre hasta el próximo 6 de enero de 2026.

Todos los tinerfeños y tinerfeñas, y visitantes de la ciudad, están invitados a disfrutar de esta obra de arte que, con esmero y dedicación, preserva las tradiciones propias de la época.

El horario de visitas será todos los días desde las 09.00 a las 15.00 horas, y de 16.00 a 21.00 horas.

Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre se abrirá de 09.00 a 15.00 horas, mientras que los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero las puertas estarán abiertas de 16.00 a 21.00 horas.