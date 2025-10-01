El Cabildo de Tenerife instala un pionero sistema 'antiatropello' de animales en la TF-1

Archivo - Enlace de la TF-1 a la altura de Chimiche - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, instalará un sistema que evitará el atropello de animales en la autopista del sur TF-1.

Así lo ha informado este miércoles la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, quien compareció junto al vicepresidente, Lope Afonso, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno.

La presidenta señaló que con estas actuaciones se refuerza la seguridad de la ciudadanía y se da "un paso" más en la modernización de las autopistas, priorizando la protección de peatones y conductores.

Del mismo modo, la presidenta insular incidió en que este tipo de medidas son fundamentales ya que es una de las principales arterias de comunicación de la isla, soportando diariamente un volumen de tráfico superior a los 70.000 vehículos.

El sistema, basado en sensores térmicos que detectan la proximidad de animales, activa de forma inmediata señales acústicas y luminosas que los disuaden y crean un pasillo de aviso para impedir su acceso a la calzada.

Con una inversión de casi 29.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, esta actuación se convertirá en un referente de seguridad vial en la red viaria canaria.

VALLADO DE SEGURIDAD

Además de esta innovación, el Cabildo ejecuta medidas complementarias como la instalación de vallas de seguridad en Adeje (entre los kilómetros 75 y 77 de la TF-1), destinadas a evitar el cruce indebido de peatones en zonas comerciales y de ocio nocturno, y actuaciones similares en la TF-5, a la altura del aeropuerto de Tenerife Norte.

A estas iniciativas de mejora de la seguridad, se suma la licitación de un proyecto de regeneración paisajística y seguridad vial en los taludes próximos a MercaTenerife, con una inversión de 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Con un volumen global de inversiones que supera los 33 millones de euros, el Cabildo de Tenerife refuerza su compromiso con la seguridad vial y la modernización de las principales autopistas insulares.

Por otra parte, Dávila informó de la puesta en marcha, a través de la Red de Casas de la Juventud del proyecto Espabilé 2025/2026, una iniciativa innovadora de participación juvenil que beneficiará a más de 2.000 jóvenes de entre 14 y 30 años en toda la isla.

El programa tiene como finalidad empoderar a la juventud mediante procesos de participación activa, aprendizaje experiencial y presupuestos participativos.

Con una inversión de 330.052 euros, 'Espabilé 2025/2026' consolida la apuesta del Cabildo por la juventud y refuerza la importancia de dotarles de herramientas que fortalezcan su autonomía, su creatividad y su compromiso con la sociedad.

En el ámbito de Cultura, el Consejo de Gobierno ha dado visto bueno a la modificación del Anexo IV de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto General al objeto de incluir tres aportaciones específicas a favor de la entidad Auditorio de Tenerife, S.A.

Además se refuerza la programación y equipamiento del Auditorio de Tenerife SAU con nuevas aportaciones específicas que suman 550.000 euros, que integran encuentros nacionales e internacionales, Zarzuela escenificada Adiós a la Bohemia, Programa Coral Sinfónico, y adquisición de un clavicémbalo.

Estas partidas permiten diversificar la programación, mejorar la proyección cultural y dotar al Auditorio de medios técnicos necesarios para afrontar repertorios históricos y proyectos de gran formato, recoge una nota del Cabildo.