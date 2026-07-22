Cabildo de Tenerife e ITER promueven el desarrollo de la Inteligencia Artificial en la isla

ITER - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) impulsarán una infraestructura pública de inteligencia artificial y supercomputación destinada a acelerar la transformación digital de la isla, mejorar la eficiencia de las administraciones públicas y desarrollar nuevos servicios digitales basados en el uso estratégico de los datos.

El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas entidades para promover proyectos de innovación basados en inteligencia artificial, automatizar procesos administrativos, fortalecer la gestión del conocimiento y facilitar una toma de decisiones más eficiente mediante el análisis avanzado de datos.

Todo ello se desarrollará en el marco de la Estrategia de Modernización del Cabildo y del Plan Director de Innovación de Tenerife.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca en una nota que este convenio "supone un paso decisivo para consolidar una infraestructura tecnológica pública que permita a Tenerife liderar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial al servicio de las personas y de las administraciones públicas".

El convenio contempla la creación de una infraestructura compartida que permitirá desarrollar y alojar asistentes inteligentes, herramientas de automatización, plataformas de análisis de datos y otros servicios digitales avanzados reutilizables por el Cabildo, los ayuntamientos y el conjunto del sector público insular.

PROYECTOS PILOTO

Asimismo, impulsará proyectos piloto, casos de uso y soluciones aplicadas orientadas a mejorar la prestación de los servicios públicos y la gestión del territorio.

Otro de los ejes del acuerdo será la capacitación de los empleados públicos y la elaboración de metodologías, guías y criterios técnicos que garanticen un uso ético, seguro y transparente de la inteligencia artificial, en cumplimiento de la normativa europea y de los principios de protección de datos, seguridad de la información y gobernanza del dato.

El convenio también prevé la colaboración con la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con el objetivo de incorporar conocimiento científico, talento investigador y buenas prácticas en materia de ciencia de datos, inteligencia artificial y transferencia tecnológica.

Para el desarrollo de las distintas actuaciones se establecerá un modelo de gobernanza compartida que permitirá planificar, priorizar y evaluar cada uno de los proyectos que se impulsen al amparo del convenio.

Cada actuación contará con su correspondiente memoria técnica y económica, garantizando la sostenibilidad financiera de la infraestructura y el uso eficiente de los recursos públicos.

El acuerdo, que no genera costes ni contraprestaciones económicas entre las partes, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y contempla además la realización de jornadas técnicas, demostraciones, actividades formativas y acciones de divulgación para favorecer la transferencia de conocimiento y reforzar el ecosistema de innovación de Tenerife.