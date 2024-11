El Cabildo de Tenerife lanza una campaña para prevenir sobre el consumo de 'vaper' y pipas de agua

El consejero de Educación para la Prevención, Juan Acosta, dice que representan una "amenaza" que no se puede "ignorar"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes la 'Campaña Insular para la Prevención del Uso del Vaper y Pipa de Agua', una iniciativa impulsada desde la Consejería delegada de Educación para la Prevención y coordinada con el Gobierno de Canarias a través de su Dirección General de Salud Pública, en colaboración con NEUMOCAN (Asociación Canaria de Neumología y Cirugía Torácica), la SOCAMFYC (Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria) y la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

A la rueda de prensa han asistido Juan Acosta, consejero de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife; José Fernando Díaz-Flores, director general de Salud Publica del Gobierno de Canarias; Mónica Delgado, directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife; Hemily K. Izaguirre Flores, presidenta de Neumocan (Asociación Canaria de Neumología y Cirugía Torácica) y Gustavo Moreno. presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria.

Juan Acosta explicó que la campaña es fruto del "esfuerzo conjunto" de las instituciones para proteger a la ciudadanía de los riesgos asociados al uso del 'Vaper', pipas de agua y otros dispositivos de inhalación electrónica.

"Nuestra meta principal es concienciar sobre los peligros del uso del vaper, aclarar la falsa percepción de seguridad que rodea estos dispositivos y promover hábitos de vida más saludables. Para ello, hemos diseñado una campaña de prevención que llegará a cada rincón de la isla", explicó el consejero.

Por otra parte, advirtió de que el aumento del uso del 'vaper' en la población es una "realidad preocupante" y está generando una "amenaza" para la salud pública que no se puede "ignorar".

"Aunque muchos piensan que el vaper es una alternativa inofensiva al tabaco, estudios recientes indican lo contrario: estamos viendo serias afectaciones en la salud respiratoria, cardiovascular, e incluso en el desarrollo neurológico de los más jóvenes", señaló.

Para atraer a los jóvenes y a nuevos consumidores, las compañías despliegan una estrategia visualmente atractiva, usando colores brillantes, envases modernos y sabores llamativos que van desde frutas tropicales hasta postres o inclusive los personajes de ficción favoritos de los jóvenes, resaltan desde la corporación insular.

Esto crea una falsa sensación de seguridad, ya que estos sabores y presentaciones ocultan el hecho de que muchos vapeadores contienen nicotina y otras sustancias adictivas y potencialmente tóxicas y dejando de lado la realidad que se inhala un vapor que contiene partículas potencialmente peligrosas para la salud.

Además, al asociarse con sabores y estilos llamativos, el vapeo se percibe como una actividad divertida y sin riesgos, minimizando los posibles daños a la salud y aumentando su atractivo, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

Por estas razones, la campaña insular lleva el slogan de 'Que no te engañen, vapear daña tu salud', como resultado de todas las acciones engañosas y confusas que dan como resultado el bajo riesgo percibido por la población y que, de manera definitiva, no hace otra cosa que provocar un impacto negativo en la salud.

MENSAJES PREVENTIVOS

La campaña contempla carteles con mensajes preventivos en las paradas del tranvía, en las llamadas pantallas dinámicas de todos los hospitales y centros de atención especializada, en todos los centros de salud de Tenerife, en la estructura de 'Canarias Saludable', en las 24 casas de la Juventud de la isla de Tenerife y en todo el circuito universitario a través de 15 diferentes localizaciones de todos los campus y facultades de la ULL.

Desde el Cabildo creen que los carteles tendrán un impacto de dos o tres millones de personas durante todo el mes de noviembre.

Esta campaña insular tiene también contemplada una formación especializada para profesionales pues para lograr un cambio real y duradero que fomente la educación sanitaria y la prevención se necesita que los profesionales sanitarios, educativos y sociales estén preparados.

Así, médicos de familia, personal de enfermería, psicólogos, educadores y otros profesionales clave recibirán formación específica para poder abordar este tema con rigor y brindar el apoyo necesario a las personas que lo requieran.

Durante todo el mes de noviembre existirá una formación online gratuita, acreditada, avalada por estas asociaciones y sociedades, para todos los profesionales, y la realización de un taller práctico que dará y actualizará todas las herramientas necesarias para luchar contra el vapeo y las pipas de agua.

Además, la campaña utilizará el Congreso NEUMOCAN como recurso para dar a conocer la campaña y el papel importante que tiene la colaboración y coordinación institucional.

"Esta campaña no hubiera sido posible sin la unión ni la coordinación interinstitucional, multisectorial y multidisciplinar. Por lo tanto, esta campaña no solo fomenta la prevención si no que muestra una estructura institucional más unida, sólida que pone en el centro el bienestar de las personas", señaló Juan Acosta.