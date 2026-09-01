El Cabildo de Tenerife lanza el proyecto 'Segunda Oportunidad' para fomentar la empleabilidad juvenil

Programa 'Segundas Oportunidades' del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife consolida su apuesta por la inserción laboral de la juventud a través del proyecto 'Segunda Oportunidad', una iniciativa impulsada por la corporación insular y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Servicio Canario de Empleo.

Mediante este programa de alternancia con el empleo, el alumnado participante accede a formación acreditada mediante diploma en áreas estratégicas de la economía local.

El proyecto combina el aprendizaje práctico en el terreno con la orientación profesional y la conciencia ecológica, reforzando el compromiso insular con la sostenibilidad, el relevo generacional y la cohesión social.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, destacó en una nota que con el programa 'Segunda Oportunidad' se ofrece a los jóvenes no solo una acreditación oficial, sino una "verdadera herramienta" de transformación personal y laboral.

"Combinar la formación práctica con el respeto por nuestro entorno y la recuperación de nuestro patrimonio público nos permite preparar a profesionales cualificados en sectores clave para Tenerife, garantizando un futuro de oportunidades dentro de su propia isla", comenta.

La estrategia formativa se desarrolla en fincas públicas insulares a través de dos vertientes.

Por un lado, el alumnado ejerce como peones agrícolas en 'La Quinta Roja' (Garachico) y 'La Mosca' o 'Villa Concha' (Valle de Guerra), realizando tareas como el cultivo local, desflorillado de plátanos, huertos experimentales, solarización y riego.

Por otro lado, la formación como peones de la construcción permite al alumnado rehabilitar infraestructuras en la finca 'La Mosca', donde han levantado muros de contención y saneado paramentos verticales bajo supervisión técnica.