El Cabildo de Tenerife licita por 18 millones la mejora y limpieza de las zonas verdes de las carreteras insulares

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este miércoles al expediente de licitación de los contratos de mejora y limpieza de las zonas verdes en las carreteras insulares, por un importe de 18 millones de euros, que permitirá la contratación de un centenar de personas.

Las actuaciones previstas abarcarán una superficie de 2,2 millones de metros cuadrados de áreas verdes, equivalente a casi dos veces la extensión del Parque del Retiro de Madrid, y se desarrollarán en más de 600 kilómetros de vías bajo un enfoque de gestión territorial dividida en cuatro lotes: zona metropolitana, norte, sur y oeste, según ha indicado la corporación insular en una nota.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que el proyecto combina la renovación de contratos existentes con nuevas incorporaciones que reforzarán los servicios de conservación en el Parque Nacional del Teide y otros espacios de especial valor ambiental. "Estamos impulsando un modelo que une sostenibilidad, empleo verde y mantenimiento de calidad en las carreteras de Tenerife", ha añadido.

Esta actuación se integra en el Plan de Mejora de Vías de Tenerife, dotado con una inversión global de 30 millones de euros, que incluye obras de rehabilitación del firme, mejora de señalización y actuaciones de embellecimiento y sostenibilidad en la red insular.