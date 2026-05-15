El Cabildo de Tenerife pasa revista a su dispositivo contraincendios con un simulacro en La Guancha

Simulacro de incendio forestal celebrado en La Guancha - TONY CUADRADO

LA GUANCHA (TENERIFE), 15 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha llevado a cabo un simulacro de incendio forestal en la zona alta del municipio de La Guancha con el objetivo de reforzar la capacidad operativa y la coordinación entre los distintos servicios de emergencias ante grandes incendios forestales (GIF).

La presidenta, Rosa Dávila, --que no asistió al encontrarse en un pleno extraordinario en el Palacio Insular-- aseguró en una nota que "este simulacro es un claro ejemplo del compromiso con la seguridad de Tenerife y de todos quienes viven en ella".

Así, dijo que "cada ejercicio permite identificar áreas de mejora, reforzar los protocolos de actuación y asegurar que, en caso de un incendio real, podamos actuar de manera rápida, coordinada y eficaz".

"La protección de nuestros ciudadanos y del patrimonio natural de la isla es nuestra prioridad absoluta, y seguiremos invirtiendo en formación, medios y coordinación para garantizar que Tenerife esté preparada ante cualquier eventualidad", añadió.

El ejercicio se desarrolló entre las 08.00 y las 14.00 horas bajo condiciones meteorológicas simuladas de riesgo extremo: temperaturas superiores a 30°C, humedad relativa por debajo del 30% y viento de componente sur.

El simulacro contempló la activación de todos los protocolos de alerta máxima del INFOCA y el PEIN, así como la coordinación con Aemet para avisos meteorológicos.

Este simulacro, según el Cabildo, busca mejorar la coordinación entre bomberos forestales y urbanos, validar protocolos de evacuación y confinamiento de la población, comprobar la operatividad de las instrucciones técnicas del CECOPIN en incendios de gran magnitud, optimizar la instalación y gestión de albergues provisionales para personas y mascotas y fortalecer la colaboración entre Brifor y el Consorcio de Bomberos de Tenerife.

Por su parte, la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subrayó que "la participación de todos los servicios, desde el municipal hasta el autonómico, permite ensayar protocolos complejos y garantizar que cada actuación sea precisa y segura".

A su juicio, "este simulacro demuestra nuestra capacidad de proteger a la ciudadanía y los recursos de Tenerife, como ya lo demostramos en el simulacro volcánico de Garachico en 2025".

SEIS ESCENARIOS

El simulacro se dividió en seis escenarios principales: Puesto de Mando Avanzado (PMA); evacuación de la calle Las Eras; confinamiento en calles El Farrobo y Bajada de Las Hayas; extinción de incendio en Monte Frío-Los Pinos; albergue provisional y coordinación entre Cecopin y los Cecopales.

El simulacro contó con la participación de Delegación de Gobierno y Guardia Civil, Dirección General de Emergencias, GES, Unidad de Apoyo en Emergencias y CECOES 112, Cuerpo General de Policía Canaria, SUC y servicios sanitarios, Consorcio de Bomberos de Tenerife, BRIFOR, EIRIF y Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Española, voluntarios de Protección Civil, colegios profesionales y ayuntamientos de La Guancha, Icod, San Juan de la Rambla y La Orotava y Coordinación de servicios públicos como transporte (TITSA), carreteras, bienestar animal y acción social.

Para el director insular de Seguridad, Iván Martín, ha sido un "reto", sobre todo porque "el ejercicio se ha desarrollado con absoluta normalidad dentro de los escenarios planteados, comprobando la interoperatividad de los equipos y la eficacia de los protocolos de evacuación, confinamiento y extinción".

En esa línea, apuntó, "hemos podido validar la operatividad de nuestros sistemas y reforzar la formación de todos los intervinientes".

No en vano se elaboró un plan de seguridad previo incluyendo normas de autoprotección, control de accesos y gestión de espacio aéreo, así como la presencia de oficiales de seguridad en cada escenario, y se garantizó la comunicación mediante sistemas ES-ALERT, RESCAN-TETRA e INFOCA/PEIN.