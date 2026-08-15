El Cabildo de Tenerife rebaja a prealerta las medidas preventivas por riesgo de incendio, pero insiste en la precaución

Sala Cecopin Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha activado este sábado la prealerta en las medidas preventivas frente a incendios forestales en los cuatro sectores de riesgo, después de que se haya dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en la isla.

La resolución de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias establece el grado 0 en los sectores Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, según precisa el Cabildo en una nota.

Si bien la presidenta insular, Rosa Dávila, ha señalado que la finalización de la alerta permite avanzar en la recuperación de la normalidad en montes y espacios naturales, ha advertido que "levantar restricciones no significa bajar la guardia", por lo que ha recordado que continúa el verano y, por tanto, "el riesgo de incendio continúa siendo una realidad ante cualquier imprudencia".

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha recordado que el Cabildo adapta las medidas preventivas a la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo, actuando "con responsabilidad y proporcionalidad". Ha señalado que "la prevención funciona cuando somos capaces de anticiparnos y aplicar las restricciones cuando son necesarias, pero también de levantarlas cuando las condiciones lo permiten".

GRADO 0

Con la activación del grado 0, se recupera con carácter general la posibilidad de realizar actividades como el uso de fuego en exteriores, fumar, el empleo de material pirotécnico o el uso de maquinaria y herramientas que puedan provocar chispas, calor o descargas eléctricas dentro de la zona de riesgo.

También se permiten los aprovechamientos forestales, la circulación recreativa de vehículos de motor por pistas forestales, los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales, así como la estancia y el tránsito por senderos y pistas forestales.

No obstante, se mantienen determinadas restricciones específicas que continúan vigentes con independencia del grado preventivo activado. Entre ellas, la prohibición de la quema de restos vegetales agrícolas y forestales cuando esté declarada la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales.

La resolución mantiene asimismo las restricciones específicas relativas a la zona afectada por el incendio forestal de agosto de 2023, las derivadas de fenómenos meteorológicos adversos en espacios naturales protegidos y la prohibición de fumar en todo el ámbito del Parque Nacional del Teide.

La consejera ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que "la mejor herramienta contra los incendios forestales sigue siendo la prevención". "Pedimos a la ciudadanía que disfrute de nuestros espacios naturales con responsabilidad, que extreme las precauciones ante cualquier actividad que pueda generar fuego y que consulte Tenerife ON antes de realizar actividades en el medio natural", ha añadido.

El Cabildo recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad susceptible de generar incendios, especialmente el uso de tabaco, grupos electrógenos, material eléctrico o pirotécnico.