El Cabildo de Tenerife reclama al Estado que reconozca la especificidad energética de los territorios insulares

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha reclamado este jueves al Estado que reconozca la especificidad energética de los territorios insulares, con el objetivo de definir un mix energético adaptado a Canarias que incorpore fuentes gestionables como el gas, la geotermia, la energía hidráulica y el resto de energías renovables, así como el estudio de nuevas tecnologías que garanticen un suministro seguro, continuo y asequible.

Este fue uno de los acuerdos alcanzados en Comisión Plenaria con la unanimidad de todos los partidos políticos que conforman la corporación, que también estuvieron de acuerdo en instar al Gobierno de Canarias a que siga implementando, de forma urgente, las medidas contenidas en la declaración de emergencia energética aprobada en 2023, priorizando las inversiones en infraestructuras críticas, en almacenamiento energético y en sistemas de respaldo, que permitan responder con agilidad ante cualquier fallo o interrupción del suministro en las islas.

Asimismo, el Cabildo se compromete a seguir impulsando un Plan Insular de Seguridad Energética, con participación de todos los sectores, que incluya auditorías técnicas en infraestructuras estratégicas (centros sanitarios, educativos, tecnológicos, sociales y de seguridad), mejora de sistemas de respaldo energético y protocolos claros para la gestión de emergencias energéticas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante eventuales apagones o emergencias, reforzando las capacidades de respuesta y contingencia en el ámbito insular.