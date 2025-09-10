El Cabildo de Tenerife saca a información pública el segundo tramo del carril BUS-VAO entre el HUC y Las Chumberas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado cuenta este miércoles de la próxima salida a información pública del proyecto de prolongación del carril BUS-VAO en la TF-5, en sentido norte, entre el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y Las Chumberas.

El proyecto supone una inversión de 11,5 millones de euros (IGIC incluido), ha sido redactado por Proyma Consultores S.L.P. y cuenta con el informe favorable del Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad del Cabildo.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que "este proyecto supone un paso clave en la transformación de la movilidad en Tenerife, reforzando la competitividad del transporte público, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y apostando por una movilidad más sostenible".

Esta fase comprende un carril de 2,5 kilómetros por el que circularán 289 guaguas diarias (9,4 millones de pasajeros) e incluye un falso túnel para evitar la glorieta de Guajara y contempla nuevas paradas, ramales, mejoras de drenaje, señalización e integración paisajística.

Las obras, que se desarrollarán en la vía de servicio del margen derecho de la TF-5, permitirán conectar este nuevo tramo con el carril ya existente hasta el Intercambiador de La Laguna.

El proyecto contempla un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en la zona de actuación.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la construcción de un carril reservado unidireccional en los tramos del Pabellón Santiago Martín y de Las Chumberas, que en determinados puntos compartirá espacio con otros vehículos con el objetivo de optimizar la capacidad de la vía.

Para favorecer la fluidez del transporte público y reducir la congestión, se ejecutará un falso túnel que permitirá a las guaguas evitar el paso por la glorieta de Guajara, lo que supondrá una mejora sustancial en los tiempos de desplazamiento y en la eficiencia de la red viaria.

El proyecto incorpora, además, la construcción de nuevos ramales de acceso, la reposición de los servicios afectados y la instalación de señalización, balizamiento, defensas, sistemas de drenaje y actuaciones de jardinería.

Todo ello se llevará a cabo con criterios de funcionalidad, seguridad y sostenibilidad, recoge una nota del Cabildo.

Asimismo se contempla la creación de una nueva parada de guaguas junto al Pabellón Santiago Martín, a la que se accederá mediante una rampa desde la calle inferior, lo que mejorará la accesibilidad de los usuarios al transporte público.

Paralelamente, se procederá a la reposición del ramal de acceso a la autopista y a la adecuación de la pasarela peatonal de Las Chumberas, reforzando así la conectividad y la seguridad de los peatones.

En el ámbito de la conservación y la seguridad de la infraestructura, se ejecutará la rehabilitación estructural del firme, junto con la mejora del sistema de drenaje de la carretera y la renovación integral de la señalización horizontal y vertical.

Igualmente se llevarán a cabo actuaciones de integración paisajística mediante la reposición y el traslado de la vegetación afectada, con el fin de garantizar la adecuada armonización de la obra con su entorno natural y urbano.

10,5 MILLONES PARA AMPLIAR EL CIBICAN

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la ampliación del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (Cibican).

Así, junto a la Universidad de La Laguna, se ha firmado el convenio que permite la construcción de seis nuevas plantas por un importe de 10.583.910.12 euros.

Este edificio pensado para la investigación científica y médica estará destinado a desarrollar investigación biomédica de excelencia, de orientación traslacional y enfocada a las necesidades biosanitarias.

La presidenta, Rosa Dávila, indicó que esta ampliación pone a Tenerife como referente en la investigación médica pues "se trata de una apuesta muy clara por la transferencia del conocimiento y de la investigación médica y esto nos permite seguir generando empleo y actividad económica en el sector de la ciencia, que tiene que crecer en Tenerife".

Además, este avance y ampliación, en convenio con la Universidad de La Laguna y al Fundación Canaria para el avance de la Biomedicina y Biotecnología, ayudan a diversificar la economía y el empleo de calidad.

Para el consejero de Innovación, Juan José Martínez, esto un paso más dentro de una estrategia por la diversificación de Tenerife sin precedentes.

"Nos marcamos como objetivo invertir en sectores productivos para mejorar la calidad del empleo y en diversificar la economía a través de la ciencia, la tecnología y la investigación", comentó.

La firma del convenio tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de la fecha de su firma, pudiendo ampliarse, antes de su finalización, por otros cuatro años más e implica el compromiso plurianual para una financiación íntegra al 100% por parte del Cabildo de Tenerife, mientras que la gestión de redacción del proyecto básico y de ejecución la asumirá la Fundación Bioavance, con un importe estimado de 406.157,22 euros.

Una vez recepcionado el proyecto, la Fundación lo cederá a la ULL, mediante el procedimiento patrimonial que corresponda, pasando el proyecto a ser propiedad de la ULL.

Esta última se encargará también de asumir la gestión de construcción, licitar, adjudicar y ejecutar la obra de ampliación de esta segunda fase, así como responsabilizarse de la puesta en funcionamiento del nuevo edificio, y designar y contratar a los demás agentes de la edificación intervinientes, en concreto, a la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, asignando los medios y recursos necesarios para ello y asumiendo todo tipo de compromisos y obligaciones que sean precisos.