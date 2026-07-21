El Cabildo de Tenerife supervisa su dispositivo antiincendios en un simulacro en Las Calderetas (El Sauzal)

Simulacro de incendio forestal en la zona de Las Calderetas - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha realizado este martes un simulacro de incendio forestal en la zona de Las Calderetas, en el municipio de El Sauzal, con el objetivo de poner a prueba la coordinación, capacidad de respuesta y eficacia del Operativo Contraincendios 2026 ante un posible conato de fuego en el monte.

El ejercicio permitió comprobar el funcionamiento de toda la cadena de actuación, desde la detección inicial del incendio hasta su extinción y la investigación posterior de las causas, reproduciendo una intervención real en la que participan los distintos organismos implicados en la protección del medio natural, recoge una nota de la corporación.

El simulacro comenzó con la localización de una columna de humo por parte de una patrulla de la 'Operación Prometeo', que comunicó de inmediato la incidencia al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN).

A partir de ese momento se activó el operativo con la intervención de las brigadas forestales BRIFOR, los agentes PREVEX, los técnicos de guardia, medios terrestres y aéreos, hasta dar por controlado el incendio.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente especializados en investigación de causas procedieron a delimitar la zona e iniciar las pesquisas sobre el origen del fuego.

En el operativo estaban presentes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez; el director de Medio Natural, Pedro Millán y el director de Seguridad y Emergencias, Iván Martín.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que este tipo de ejercicios "demuestran que Tenerife está preparada para responder desde el primer minuto ante cualquier conato de incendio forestal".

En este sentido, recordó que "en la lucha contra los incendios cada minuto cuenta y solo es posible ganar ese tiempo mediante la planificación, el entrenamiento y la coordinación permanente de todos los profesionales que integran el operativo".

Blanca Pérez recordó que "el Operativo Contraincendios 2026 cuenta con más de 700 profesionales propios del Cabildo, a los que se suma la Operación Prometeo, que moviliza hasta 3.000 jornadas de trabajo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre".

En este dispositivo que se desarrollará durante el verano participan las brigadas BRIFOR, GESPLAN, el Ejército de Tierra, Guardia Civil, Policía Canaria, policías locales, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Protección Civil, agentes de Medio Ambiente, Cruz Roja y el Parque Nacional del Teide.

BRIFOR: ESTAR COORDINADOS

El responsable de BRIFOR, José María Sánchez, valoró el simulacro al ser "un ejercicio fundamental", de los muchos que se hacen todas las semanas, que sirven para "estar coordinados, engrasados y que todo salga en tiempo y forma y poder estar prevenidos ante cualquier conato de incendio".

Por su parte, el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, agradeció al Cabildo, especialmente a la BRIFOR y Bomberos de Tenerife la labor que desempeñan y su coordinación.

"A los vecinos les da mucha tranquilidad y eso es importante sabiendo que no estamos exentos de que cualquier cosa puede ocurrir pero que tenemos medios preparados y coordinados para que no ocurra. Hoy ha sido un ejercicio espectacular y quiero agradecer de corazón a todos los trabajos por la salvaguarda la isla de Tenerife y, en este caso del municipio de El Sauzal", apuntó.

Además, el operativo dispone de brigadas forestales, dos helicópteros permanentes, autobombas forestales, vehículos de intervención rápida, cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación y geolocalización, así como un centro de coordinación operativo las 24 horas del día, lo que convierte al dispositivo insular en el mayor sistema de vigilancia y prevención de incendios forestales de la historia de Tenerife.