El Cabildo de Tenerife trabaja con Ashotel en una app para informar "mejor" al turista ante meteorología adversa

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha avanzado este miércoles que, junto con la patronal Ashotel, se trabaja en una propuesta de aplicación tecnológica que buscaría facilitar información directa con establecimientos hoteleros y, con ello, mejorar la comunicación con los turistas ante eventuales riesgos de protección civil.

Preguntado por lo ocurrido este sábado en Tenerife, que culminó con tres personas fallecidas y al menos 15 heridos --y que fueron, en su mayoría, turistas-- en plena plealerta por fenómenos costeros, el vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso ha reconocido en una rueda de prensa por acuerdos de gobierno el interés de la corporación de "poder prevenir mejor" este tipo de situaciones ante una posible "insuficiencia" de la información que ya se transmite a la cadena de valor del sector turístico, a través de las diferentes alertas.

De este modo, ha avanzado que el Cabildo de Tenerife trabaja con Ashotel, sin perjucio de otras medidas que se puedan tomar desde Protección Civil, en una propuesta de aplicación a través de la que se facilitaría información para "concienciar" mejor ante "turistas que puedan verse tentados a acudir" a zonas costeras en momentos de riesgo. Asimismo, sería un "elemento directo" de comunicación con el hotel que facilitara el aviso o, incluso, ante la incertidumbre de si afectará a su zona de alojamiento poder reservar otro alojamiento "sobre la marcha".

"Es una de las maneras en las que entendemos que podemos mitigar la cuestión, concienciar mejor, y de que haya la mejor información posible de que el litoral es atractivo, es uno de nuestros valores principales, pero si no se acude a él con el uso de las recomendaciones de las autoridades, podemos lamentar desgracias como las que hemos vivido este pasado fin de semana", ha añadido el vicepresidente insular.