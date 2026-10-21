El Cabildo tinerfeño destina 2,5 millones a la restauración de inmuebles y bienes del patrimonio histórico religioso

Archivo - La presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha concedido subvenciones por 2,5 millones de euros a la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Obispado de Tenerife) para ejecutar actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico religioso durante la anualidad 2026.

Las ayudas contemplan intervenciones en tres inmuebles históricos, diez bienes muebles y dos órganos musicales antiguos, distribuidos en diferentes municipios de Tenerife, según informa la el Cabildo en una nota al término de la reunión por acuerdos de consejo de gobierno.

La mayor parte de la financiación corresponde a tres actuaciones de restauración de inmuebles religiosos, con una aportación del Cabildo de 2.071.115,02 euros y una contribución del Obispado de 1.848.476,17 euros. El presupuesto conjunto de las intervenciones asciende a 3.919.591,19 euros.

Asimismo, las actuaciones previstas son:

-Templo parroquial de San Antonio de Padua, en Granadilla de Abona: presupuesto de 1.419.591,19 euros, con una aportación del Cabildo de 764.047,78 euros.

-Templo parroquial de Santo Domingo, en La Orotava: presupuesto de 1.500.000 euros, financiado a partes iguales por el Cabildo y el Obispado.

-Templo parroquial de San Juan Bautista, en San Juan de la Rambla: segunda fase de la intervención, con un presupuesto de 1.000.000 de euros y una subvención insular de 557.067,24 euros.

INTERVENCIÓN EN BIENES MUEBLES

La segunda línea de subvenciones contempla una aportación del Cabildo de 334.285,31 euros para la restauración de diez bienes muebles de carácter histórico y artístico, con un presupuesto total de 360.806,11 euros, incluida la contribución de las parroquias.

En Santa Cruz de Tenerife se incluyen las imágenes de Santa Teresa de Jesús y San Nicolás, así como los retablos de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de Candelaria, pertenecientes a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.

También se contempla la restauración del retablo de la Virgen del Rosario de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Taganana.

En San Cristóbal de La Laguna se prevén actuaciones sobre el retablo-relieve del Nacimiento de Jesús del Antiguo Hospital de los Dolores, las andas del Corpus de la Catedral, correspondientes a su primera fase, y el artesonado mudéjar de la Capilla de San Juan Evangelista, en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.

Las restantes intervenciones corresponden al cuadro de Santa Catalina de Siena, en la parroquia de Santa Ana de Garachico, y al púlpito de la iglesia de San Marcos Evangelista, en Icod de los Vinos.

ÓRGANOS MUSICALES HISTÓRICOS

La tercera línea de subvenciones está destinada a la restauración de dos órganos musicales antiguos, con una aportación insular de 95.746,87 euros.

Los instrumentos incluidos son el órgano de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, y el órgano Amezúa de 1920, situado en la iglesia de San Jorge, también en la capital tinerfeña.

Las actuaciones están dirigidas a la conservación de estos instrumentos, que forman parte del patrimonio musical histórico de la isla.

Las subvenciones correspondientes a las tres líneas de actuación se destinan a financiar trabajos específicos de conservación y restauración, conforme a las características y necesidades de los bienes incluidos en cada proyecto.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

El Cabildo de Tenerife también ha aprobado este miércoles el encargo de las obras de acondicionamiento y reconfiguración del Mirador de Aguaide y su entorno, situado en Chinamada, dentro del Parque Rural de Anaga, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 502.145,78 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto comprende diferentes puntos del entorno de Chinamada, desde la punta de Aguaide hasta las inmediaciones de la parroquia de San Ramón, e incluye actuaciones tanto en los miradores como en otros elementos situados a lo largo del recorrido peatonal.

En este sentido, la documentación técnica contempla cuatro intervenciones: la remodelación del Mirador de Aguaide; la adecuación del nuevo sendero Garcíarramos; una actuación en el Mirador de Roque de Los Pinos y la adecuación del cerramiento de las cuevas situadas en la ladera de este último enclave.

Los trabajos serán ejecutados por Tragsa mediante un encargo a medio propio personificado del Cabildo de Tenerife. El presupuesto aprobado se distribuye en dos anualidades, con 100.000 euros correspondientes al ejercicio 2026 y 402.145,78 euros a 2027. El gasto previsto para el segundo ejercicio quedará condicionado a la efectiva habilitación del crédito presupuestario.