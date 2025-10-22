El Cabildo tinerfeño refuerza su inversión en la 'Feria de Empleo de 2026', alcanzando los 145.000 euros

Archivo - Paro.- Tenerife destaca su "liderazgo" en la reducción del paro en Canarias, con 5.400 personas menos en un año - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Empleo, Educación y Juventud, ha acordado este miércoles reforzar el presupuesto de la "Feria de Empleo 2026", un evento promovido por la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE).

La institución insular ha justificado la inversión en ell "éxito rotundo" de la edición anterior, que reunió a más de 3.000 personas. Así, con esta ampliación de crédito, el presupuesto total destinado a esta cita alcanzará los 145.000 euros, de los cuales 45.000 se destinarán este año a cubrir distintas acciones de preparación del evento, como el alquiler de la sala multiusos del Recinto Ferial, la contratación de los ponentes que participarán en el encuentro, de las azafatas, del servicio de seguridad, y para la elaboración del plan de comunicación, entre otros.

Durante la edición de 2025 se conmemoró el décimo aniversario del programa "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes", y se destacó un dato especialmente relevante: el 40% de las personas asistentes consiguió un empleo en los tres meses posteriores a la feria, consolidando el encuentro como uno de los espacios más efectivos de inserción laboral en Canarias.

La presidenta, Rosa Dávila, ha subrayado en una nota el compromiso de esta feria con la generación de oportunidades y el impulso al talento. "Cuatro de cada diez asistentes encuentran empleo, lo que demuestra que este modelo funciona, tiene impacto y transforma vidas", ha defendido.

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, Efraín Medina, ha precisado que en 2026 la feria pretenderá "consolidar y ampliar estos resultados", impulsando un programa más ambicioso de talleres, entrevistas, asesoramiento y formación, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y la conexión directa entre el tejido empresarial y la ciudadanía.