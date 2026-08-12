El Cabildo tinerfeño respalda la participación del ITER en CanarySat para la gestión del telepuerto de satelital - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha respaldado recientemente la participación del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) en la sociedad CANARYSAT Teleport Services, S.A., una iniciativa que permitirá poner en marcha y gestionar un puerto de telecomunicaciones satelitales de nueva generación en la isla.

La propuesta, que aún no ha sido sometida a su aprobación definitiva, contempla que el ITER pueda participar con hasta un 45 % del accionariado de la sociedad, con el objetivo de garantizar la continuidad, explotación y desarrollo de esta infraestructura estratégica, según ha concretado el Cabildo en una nota.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la institución para fortalecer el ecosistema insular de innovación, impulsar sectores tecnológicos de alto valor añadido y diversificar la economía de Tenerife mediante actividades intensivas en conocimiento.

En este sentido, el desarrollo del sector aeroespacial y de las telecomunicaciones satelitales constituiría una de las líneas prioritarias del Plan Director de Innovación de la corporación, reforzada por la reciente adjudicación del proyecto Constelación Islas Canarias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que Tenerife tiene todas las condiciones para convertirse en "un nodo tecnológico de referencia" en el Atlántico. "Nuestra ubicación estratégica, el talento que se genera en la isla y la capacidad científica del ITER nos permiten dar un paso decisivo para situarnos en un sector con enorme potencial de crecimiento como son las telecomunicaciones satelitales", ha añadido.

Dávila ha recordado que esta iniciativa supone "seguir construyendo una economía basada en la innovación, capaz de atraer inversión, generar empleo altamente cualificado y crear nuevas oportunidades para las empresas y los profesionales de Tenerife".

TELEPUERTO

El telepuerto tiene su origen en el proyecto europeo SAT-TEL (Satellite Teleport), cofinanciado por la Unión Europea, en el que el ITER ha trabajado junto a diferentes socios públicos y privados para diseñar, desarrollar e implantar una infraestructura avanzada destinada a prestar servicios de comunicaciones satelitales, procesamiento de datos y conectividad de última generación.

Con este proyecto, el Instituto ya dispone de las infraestructuras, el conocimiento técnico y las capacidades operativas necesarias para acometer la explotación de esta instalación.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha apuntado que la infraestructura permitirá fortalecer las capacidades tecnológicas de Canarias en el ámbito espacial, favorecer la transferencia de conocimiento al tejido empresarial, incrementar la competitividad del sector aeroespacial y convertir a Tenerife en un punto estratégico para las comunicaciones satelitales entre Europa, África y América, aprovechando la posición geográfica privilegiada de la isla como plataforma tecnológica del Atlántico.

El informe técnico y económico incorporado al expediente concluye que la participación del ITER en una sociedad especializada constituye la fórmula más adecuada para garantizar una gestión eficiente y sostenible del telepuerto.

MODELO DE GESTIÇON

Este modelo, precisan, permitirá incorporar socios estratégicos privados, asegurar una gobernanza adecuada y maximizar tanto el impacto tecnológico como el retorno económico de la infraestructura.

Asimismo, el estudio acredita la viabilidad técnica del proyecto, respaldada por las capacidades ya desarrolladas por el Instituto, y confirma su sostenibilidad económica mediante previsiones financieras positivas, un Valor Actual Neto (VAN) positivo, una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al coste de oportunidad de la inversión y una evolución favorable de los flujos de caja previstos.

Explica el Cabildo que la eventual participación del ITER en CANARYSAT Teleport Services permitirá además dar continuidad a la experiencia acumulada por la entidad pública en proyectos estratégicos vinculados a las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales, entre ellos Canalink, D-ALIX o el Centro de Supercomputación (HPC), consolidando una trayectoria de años en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de alto valor añadido.

Ahora el acuerdo que se somete al Consejo de Gobierno con carácter de orientación estratégica, manifestando la voluntad institucional de impulsar esta operación, sin que suponga todavía la autorización definitiva de la participación societaria ni la asunción de compromisos económicos. La formalización de la operación quedará condicionada a la emisión de los correspondientes informes técnicos, jurídicos y económicos, así como al cumplimiento de todos los procedimientos previstos en la normativa aplicable.