CaixaBank habilita una línea de 100 millones para los afectados en Canarias por la borrasca 'Therese'

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha habilitado una línea apoyo por valor de 100 millones de euros para los afectados por la borrasca 'Therese' en islas Canarias, que ha dejado daños en numerosos municipios y pérdidas materiales en viviendas, infraestructuras y en explotaciones agrícolas y ganaderas.

En un comunicado, la entidad financiera ha explicado que una primera línea se destinará a facilitar a los afectados soluciones financieras adaptadas para hacer frente a los desperfectos en viviendas, vehículos y otros bienes personales.

Asimismo, para autónomos y microempresas, a través de MicroBank se ha activado una línea específica de emergencias orientada a cubrir los daños y facilitar el acceso ágil a las compensaciones, una financiación que es posible gracias al apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), dentro del programa de garantía InvestEU (RRF).

De igual modo, ha puesto en marcha una tercera línea de apoyo a través de AgroBank, su división especializada en el sector agroalimentario, destinada a atender a las explotaciones y cultivos afectados.

Aquí, esta financiación en condiciones especiales, con hasta tres años de carencia, permite a los productores afrontar los daños ocasionados por las fuertes lluvias y rachas de viento, y anticipar ayudas e indemnizaciones para rehabilitar sus instalaciones y recuperar la actividad lo antes posible.

Finalmente, Caixabank ha indicado que en paralelo, Segurcaixa Adeslas ha habilitado un teléfono gratuito y exclusivo (900 103 500) para los clientes con pólizas en las zonas afectadas, con el objetivo de que puedan ser atendidos de forma preferente.

Al respecto, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha señalado que se quiere estar cerca "de todas las personas que se han visto afectadas por la borrasca en las Islas para brindarles nuestro apoyo en estos momentos de dificultad y garantizar la continuidad de su actividad".

En este sentido, la entidad está en contacto con las administraciones públicas del archipiélago para explorar vías de colaboración que permitan apoyar a los municipios afectados, tanto desde el punto de vista financiero como social.