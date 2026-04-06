La Cámara de Comercio pide en Tenerife mejorar políticas activas para reducir desempleo estructural en las islas

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé - CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha reiterado este lunes la importancia de mejorar políticas activas para reducir el desempleo estructural de Canarias, especialmente en aquellos colectivos más vulnerables afectados por el desempleo de larga duración, entre ellos los mayores de 45 años y los jóvenes.

"El contexto actual nos obliga a desarrollar políticas activas de empleo con el fin de mejorar sus ratios de empleabilidad y es aquí donde tenemos que redoblar esfuerzos a favor de la capacitación especializada y por tramo de edad, la formación profesional dual o los sistemas de demostración de la experiencia laboral", ha reivindicado el presidente cameral en una nota de prensa.

Ha añadido que desde la Cámara se colabora con varias administraciones públicas para adecuar la oferta formativa a las necesidades del mercado. "El objetivo es doble", ha afirmado Sesé, que ha dicho que "por un lado, se trata de mejorar la empleabilidad de mayores de 45 años y jóvenes y, por otro, facilitar que los sectores productivos encuentren perfiles profesionales demandados.

Con motivos de las cifras del paro, Santiago Sesé ha señalado que los datos muestran una desaceleración en el ritmo de contratación de personas y la menor capacidad de la economía canaria para reducir las cifras del paro.

Ha explicado, asimismo, que el balance "deja un sabor agridulce", ya que las islas presentaron dos escenarios contrapuestos: "La afiliación pone de relieve la continuidad del crecimiento del empleo, que se estimuló en el conjunto de los sectores productivos", ha señalado Sesé, que advierte que "la incidencia es mayor en el turístico, que deriva en una mayor actividad en esta época del año".

BALANCE DEL PARO

El paro registrado respecto al mes de febrero mostró un alza en el número de personas inscritas en las oficinas de empleo, con 843 personas más, hasta los 146.499 parados registrados en las oficinas de empleo de Canarias.

Esta cifra supone una caída de 10.929 sobre los de marzo del año 2025 (-6,9%). "La dinámica se generaliza en todos los sectores económicos, a excepción de la construcción, y arrastra a los jóvenes menores de 25 años, con un 7,7% más de personas desempleadas respecto al mes de febrero", comentó.

Durante el mes de marzo, la construcción fue el único sector en el que se redujo el paro, aunque de manera leve (0,5%). Los sectores donde esta cifra repuntó respecto a febrero fueron entre las personas sin empleo anterior (2,9%), industria (1,8%), agricultura (1,3%) y servicios (0,4%).

POR SECTORES

El mayor descenso del paro mensual por ramas lo registra el 'Comercio', con 1.090 desempleados menos, seguido de 'Actividades sanitarias y de servicios sociales', que disminuye en 101 personas. Por el contrario, en las ramas de 'Otros servicios' y 'Sin actividad económica' tienen lugar los mayores aumentos del desempleo, con 1.307 y 309 parados más, respectivamente.

Canarias registró en marzo un crecimiento mensual del empleo de 3.353 afiliados (0,3%) hasta llegar a un total de 962.600 personas. Se trata de 25.355 más que hace un año, gracias al impulso de las contrataciones sujetas al Régimen General y de los trabajadores autónomos (0,3% durante el mes en ambos casos).

El incremento de la tasa anual de la afiliación en el archipiélago (2,7%) es dos décimas más a la del conjunto de España (2,5%).