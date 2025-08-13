La Cámara de Comercio en Tenerife dice que la leve subida del IPC en Canarias es "más coyuntural que estructural"

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé - CÁMARA DE COMERCIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha señalado este miércoles que la inflación de Canarias, cuya tasa anual es del 2,2%, sigue siendo "adecuada" para estimular la economía regional y que la leve subida de los precios en julio (0,1%) "es más coyuntural que estructural".

Esta es una de las principales conclusiones de su análisis sobre los datos del Índice de Precios al Consumo del mes de julio en las islas, un indicador que coincide con las previsiones del Servicio de Estudios Económicos de la entidad cameral, según precisa la institución en una nota.

En este sentido, Sesé ha destacado que durante el pasado mes los precios subieron, fundamentalmente, por el incremento del precio de los carburantes y combustibles y sus repercusiones en los transportes.

Sin embargo, si se eliminan los elementos más volátiles de la cesta de la compra se observa como la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, baja en el mes un 0,1% en Canarias y un 0,2% en el país. En el plano anual, en cambio, la tasa de las islas es del 1,9%. Esto es 0,3 puntos inferior al IPC canario y 0,4 puntos por debajo de la subyacente a nivel nacional (2,3%).

Ha afirmado que "el nivel actual de los precios en el entorno del 2% permite eliminar presión sobre el bolsillo de las familias y los costes de las empresas frente a periodos anteriores en los que las islas llegaron a registrar una inflación superior al 9% en el año 2022".

Durante el pasado mes, los precios incrementaron de forma moderada (0,1%) en las islas y retrocedieron al mismo ritmo a nivel nacional (-0,1%). La mayor bajada del mes recae sobre el grupo de 'Vestido y calzado', que bajó un 10,7% gracias a las rebajas de la campaña de verano en el sector textil, mientras que la mayor alza se experimentó en 'Transporte' (1,6%), 'Ocio y cultura' (1,5%) y 'Restaurantes y hoteles' (0,9%).

Santiago Sesé ha apuntado, sin embargo, que la tasa anual del IPC se aceleró tanto en las islas como en el conjunto nacional, con subidas de 0,5 puntos y 0,4 puntos, respectivamente. "Esto provoca que se sitúen en el 2,2% en Canarias y en el 2,7% en el resto de España, situando el diferencial de inflación anual entre ambas regiones en 0,5 puntos", ha señalado.

LOS DATOS

Si se atiende a la tendencia de los precios durante el último año, los grupos 'Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles' (6%) y 'Restaurantes y hoteles' (4,4%) vuelven a encabezar las mayores subidas del IPC. En cambio, los menos inflacionistas son los muebles, los artículos del hogar y para el mantenimiento corriente de este (0,1%) y el transporte (0,4%), matizó el presidente de la Cámara, quien también agregó que "ningún grupo de bienes y servicios registró un descenso anual de sus precios durante el mes de julio".

Los carburantes y combustibles, por su parte, aumentaron un 2,1% en las islas y un 1,8% a nivel nacional, mientras que la tasa anual desciende un 6,2% y un 4,5%, respectivamente. "Pese a la subida mensual, entendemos que están en un entorno de precios razonables", destacó Santiago Sesé.

El IPC mensual arroja que Canarias es, junto a la Comunidad Valenciana y Madrid, la región con menor aumento (0,1%). "Nuestras islas se colocan detrás de Murcia en la menor subida anual de este índice con un 2,2%. En el lado contrario se encuentran Baleares (3,5%) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (3,4%), aunque los precios han subido en todas las regiones españolas si se atiende a la tasa interanual", indicó.

En el entorno provincial, los precios aceleraron en julio al mismo ritmo tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas, si bien la primera ha registrado un incremento del 2,1% de la tasa anual del IPC, 0,2 puntos por debajo de las islas orientales (2,3%).