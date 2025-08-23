La campaña de donación de sangre del Servicio Canario de la Salud continúa este fin de semana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará realizando campañas de donación de sangre en diferentes puntos del archipiélago durante el fin de semana para facilitar la participación de la población residente y visitante.

Según informa la Consejería de Sanidad, el objetivo es que incrementar el número de donaciones durante el periodo estival para que los hospitales públicos de Canarias cuenten con las reservas suficientes de sangre y hemoderivados, que garanticen el desarrollo normal de la actividad asistencial.

De esta manera, en Tenerife, este sábado, 23 de agosto, una unidad móvil se desplazará hasta el municipio de San Cristóbal de La Laguna, dónde permanecerá instalada en el casco histórico, en la plaza de la Catedral, calle Obispo Rey Redondo. El horario de atención a la población donante será de 10.00 a 14.45 y de 16.00 a 20.15.

Por su parte, este mismo día, en Gran Canaria, también se podrá donar en la unidad móvil situada en municipio de Santa Lucía de Tirajana, concretamente en la avenida de Canarias de Vecindario, junto al Banco Bankinter, en horario de 10.00 a 13.30.

Asimismo, se podrá donar en los puntos fijos ubicados en el Hospital Universitario de Canarias, localizado en la carretera general C-822, La Cuesta-Taco, planta 0, junto a los ascensores, donde el servicio estará disponible sin cita previa, este viernes y domingo de 8.30 a 21.30 y el sábado, de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Mientrs, en el del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se puede donar sin cita previa los sábados entre las 09.00 y las 13.00 horas. El teléfono de información es el 922 602 060.