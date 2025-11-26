Campos (NC-bc) reprocha al Gobierno los "presupuestos del engaño 3.0"

Archivo - El portavoz del Grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos - NC-BC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha reprochado al Gobierno de Canarias los "presupuestos del engaño 3.0" porque consagran por tercer año consecutivo el "fraude electoral masivo" de no bajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%.

En el debate de primera lectura en el Pleno del Parlamento ha cargado también contra el incremento de 25 millones en el área de Vivienda, "el principal problema de los canarios", misma cantidad en la que se aumentan los fondos Presidencia del Gobierno.

"He querido empezar de esta manera porque creo que ejemplifica de manera rotunda cuáles son las verdaderas prioridades de este gobierno, de este presupuesto. 25 millones de euros para la vivienda, 25 millones de euros en año preelectoral para el presidente del gobierno", ha indicado en el debate de primer lectura.

Ha comentado que los presupuestos son "ficticios" y tienen "trampa" porque vienen "dopados" con 800 millones de fondos europeos que "no se van a ejecutar", al tiempo de que hay islas que salen "mal paradas" como Fuerteventura o Lanzarote.

Ha apuntado que pese a que la Sanidad cuenta con 1.000 millones más que hace tres años, las listas de espera, salvo "ligeras mejoras", siguen siendo un "lastre" los ciudadanos, y con unas Urgencias "absolutamente colapsadas".

Campos ha dicho también que la educación está "maltratada", incumpliendo la ley canaria y sin un plan para afrontar el cambio climático o desarrollar plenamente la educación de cero a tres años, al tiempo que ha reclamado más recursos para los universidades.

"Simplemente para abrir las puertas, para poder encender las luces, para poder pagar los salarios, para cubrir los gastos por el incremento de los costes en los últimos años", ha señalado, mientras Presidencia suma 25 millones más en "año preelectoral".

Ha lamentado que Canarias sigue "encabezando los rankings de pobreza", con un 26% de la población, y más de 200.000 personas en pobreza extrema, y se ha preguntado a "quien le va bien" en Canarias mientras la economía "crece como una tralla".

"Se tenían que haber reorientado los recursos para los sectores productivos", ha subrayado, remarcando por ejemplo como el sector primario tiene 12 millones menos que cuando gobernaba el 'Pacto de las Flores'.

Según Campos, "este presupuesto no responde a las necesidades reales, no está bien orientado, ni desde la perspectiva en materia fiscal, ni muchísimo menos tampoco desde la perspectiva de la orientación del gasto".