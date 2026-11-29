El candidato al Congreso por Las Palmas, Luis Campos, durante un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidad de Pueblo Canario (UPC) al Congreso por Las Palmas de Gran Canaria, Luis Campos, ha apelado a votar este domingo electoral con "conciencia" para defender "garantizando derechos" y manteniendo "el autogobierno" en Canarias. La formación confía, asimismo, en que los resultados "positivos" recibidos en los sondeos puedan verse reflejados al final de la jornada de este 29N.

"Nos hemos acercado a votar con muchísima ilusión, con mucha esperanza, en medio de lo que esperamos que sea una participación masiva e histórica, y que eso represente el sentir del conjunto de la ciudadanía en lo que se refleje finalmente en la urna", ha señalado en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto.

Ha señalado que pese a que las previsiones de la formación en este día apuntan a ser "positivos", "toca seguir trabajando" en apelar a ese voto con "conciencia de lo mucho que nos jugamos" este 29N en las urnas: "Estamos hablando de seguir garantizando derechos, de seguir manteniendo el autogobierno en Canarias, y por eso apelamos a que el sentido del voto se haga con mucha conciencia de lo que nos jugamos".

"Unidad de Pueblo Canario representamos a una parte importante de la población en esa defensa de Canarias. Esperamos que los resultados vayan en consonancia con las sensaciones que hemos recibido. Es verdad que algunas de las encuestas nos sitúan disputando el voto con alguna organización política, y otras que nos dan ya ese escaño", ha agregado el candidato de UPC al Congreso de los Diputados.