'Canarias, 1500 Km de Costa' recuerda a Arek, el menor fallecido en Tenerife, con un ciclo de charlas en Polonia

Cartel anunciador del ciclo de charlas organizadas por 'Canarias 1500 km de costa' en reucerdo de Arek, menor que falleció ahogado en Tenerife - CANARIAS 1500 KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación para prevenir ahogamientos 'Canarias, 1500 Km de Costa' lleva a cabo esta semana un ciclo de ocho charlas en Polonia con el fin de concienciar y sensibilizar la seguridad acuática.

El periodista, experto en seguridad acuática y presidente de la asociación, Sebastián Quintana, recorrerá centros educativos e instituciones públicas de la ciudad de Stalowa Wola para promover la cultura de la prevención en el entorno acuático entre la ciudadanía.

De esta localidad era natural el menor Arek Puka, que en febrero de 2025 sufrió un trágico accidente acuático en la costa del Charco del Viento (Tenerife) mientras pasaba unas vacaciones con su familia, y cuyo cuerpo, por desgracia, aún no ha aparecido, resalta la asociación en una nota.

"Este es un homenaje a Arek y a su familia, quienes han organizado este ciclo de charlas en Polonia. Por ello, agradezco y admiro profundamente a esta familia, por su intención de homenajear la memoria del pequeño y evitar que más personas sufran un episodio tan dramático", destaca.

Por ello, se ha querido enmarcar este periplo de acciones divulgativas bajo el lema 'El legado de Arek Puka'.

Las sesiones están estructuradas en torno a la propia campaña audiovisual de 'Canarias, 1500 Km de Costa', que expone las situaciones de riesgo más comunes a las que se pueden enfrentar los bañistas.

El objetivo es que los participantes aprendan a identificar los riesgos y a actuar con autorresponsabilidad ante fenómenos como las corrientes de retorno o advertencias tales como una bandera roja ondeando en una playa.

Junto al canario, conforman el equipo Pedro de Gracia Adamczyk, residente en Tenerife que ejercerá el papel de traductor y que participó activamente en los dispositivos de búsqueda del menor y Karolina Anna Walczyk, psicóloga que atendió directamente a la familia y le prestó ayuda emocional tras el suceso.

Esta iniciativa está auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes, adscrita a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Emergencias, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.