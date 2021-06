'Canarias, 1500 km de Costa' recuerda con la llegada del verano los consejos básicos para prevenir ahogamientos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Canarias, 1500 km de Costa' ha recordado con la llegada del verano los consejos básicos para prevenir los ahogamientos u otro tipo de accidente tanto en playas como en piscinas.

Así lo ha indicado la plataforma de para la prevención de accidentes acuáticos auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora oficial de ADEAC-Bandera Azul España y con el apoyo de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y la Concejalía de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, con la llegada de las vacaciones estivales, las zonas de costas y establecimientos turísticos de Canarias y del resto de España reciben, durante los meses de julio y agosto, a millones de bañistas.

Así, 'Canarias, 1500 km de Costa' ha señalado que el denominador común para evitar un siniestro en los entornos acuáticos es aplicar la prevención y el sentido común, además de llamar al 112 si se es testigo de alguna situación de emergencia.

Respecto a los consejos, está respetar la bandera roja, ya que el 80% de los accidentes en el mar se producen por no hacerlo; no bañarse en playas sin vigilancia o durante la franja horaria en la que no están activos los servicios de rescate; y no nadar contra una 'corriente de retorno', sino ahorrar energía, mantener la calma y agitar los brazos para llamar la atención de las personas en la costa.

De igual modo, se recomienda usar casco si se pesca zonas rocosas; tener cuidado con el mal uso de los flotadores por parte de los niños, ya que no es un salvavidas; o ser consciente de las limitaciones físicas, en especial para personas mayores puesto que un infarto en el agua provoca la muerte en un minuto.

Además, las motos acuáticas y tablas deberían estar a 200 metros de la orilla; tener en cuenta los servicios para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del baño con seguridad; y revisar los equipos de submarinismo antes de hacer esta práctica, evitando hacerlo solo.

La plataforma también ha llamado la atención sobre los cortes de digestión; los riesgos de bañarse en presas, lagos y estanques; evitar los selfies en zonas de riesgo; y cumplir con las medidas anticovid en playas y piscinas.