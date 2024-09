Canarias admite que la situación en El Hierro es "muy compleja" y lamenta que Sánchez no se pronuncie

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha admitido que la situación en la isla de El Hierro es "muy compleja", al tiempo que ha lamentado que el presidente de España, Pedro Sánchez, no se haya pronunciado sobre el naufragio ocurrido este fin de semana en dicha isla.

Cabello, que indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que han llegado a Canarias unos 30.000 inmigrantes hasta el momento, lo que supone un "85 por ciento más" que en esta misma fecha en el año 2023, apuntó que la situación en El Hierro "es de una emergencia sobre una emergencia", apuntando que el accidente de este pasado sábado "probablemente sea el mayor drama y de número de víctimas" del que sea conscientes en los últimos años.

Sobre este naufragio, del que hay nueve cadáveres de momento, indicó que continúan las labores de búsqueda, identificación y a la espera "un poco de que el mar facilite esa labor".

Añadió que las autopsias de los cadáveres rescatados "se han realizado ya sin tener que reforzar más allá de lo normal los turnos", a lo que agregó que se estaba en proceso de montar una carpa con frío ante la previsible hallazgo de más cuerpos en los próximos días. Los especialistas hablaban de "dos o tres días en los que podían tardar en aparecer esos cuerpos y la situación es de una emergencia tremendamente complicada".

En El Hierro, apuntó está el consejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Manolo Miranda, y la consejera de inmigración, Candelaria Delgado, entre otros, e indicó que se está en una conversación diaria con los alcaldes y las instituciones locales porque subrayó que la situación es "muy compleja" de gestionar actualmente en la isla de El Hierro.

SERVICIOS DE EMERGENCIAS

Cabello también quiso tener palabras de apoyo para todo el personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como para Cruz Roja, el personal sanitario y para el personal de Salvamento Marítimo porque los testimonios son "muy muy complicados".

Añadió que hay que "movilizar todos" los recursos disponibles para que estén a disposición de la situación que hay actualmente en Canarias, señalando que "si eso pasa por activar el Frontex, no" saben a qué se está esperando para realizarlo, "igual que la movilización de todos los recursos económicos necesarios".

Por otro lado, indicó que tras el naufragio, han llamado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, desde el Gobierno central el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, si bien matizó que previamente Clavijo había recibido la llamada del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo expuso que también se había puesto en contacto el secretario de Estado de Justicia respecto de la "preocupación" del tema de las autopsias de los cadáveres y reforzar si fuera necesario.

"Ese fue el contacto que hubo el sábado a lo largo del domingo, no ha tenido actualización", si bien a modo personal el hecho de que Pedro Sánchez no haya llamado a Clavijo consideró que "no parece razonable que con el mayor número de fallecidos que ha habido en las costas canarias en los últimos 30 años, no" haya habido un pronunciamiento "claro por parte del presidente" de España.

Aún así expuso que el Gobierno de Canarias ofrece "colaboración, diálogo, mano tendida" ante una "realidad" en la que los recursos "están al 200 por ciento desde hace más de un año".

Finalmente indicó que el problema actual es el de "garantizar los derechos de los menores y eso quiere decir integración y un trato digno". Sin embargo, los centros están "totalmente saturados, sin la posibilidad de tener los recursos humanos suficientes" para garantizar su atención e incluso su seguridad, apuntando que se entiende que el debate "no es seguir abriendo centros".