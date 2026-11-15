Canarias agradece la "solidaridad y disposición" del Gobierno vasco ante la emergencia migratoria en El Hierro

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su reunión con el lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea, a 12 de diciembre de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha transmitido este domingo su agradecimiento ante "la preocupación, disposición y solidaridad" expresada por el Gobierno vasco, que a través de su lehendakari, Imanol Pradales, ha ofrecido "los recursos que puedan ser necesarios" para afrontar la emergencia migratoria en El Hierro.

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', Clavijo ha señalado haber recibido la llamada de Pradales, quien se habría interesado personalmente por la situación en la isla occidental y quien habría puesto a disposición de las islas los recursos de Euskadi que "puedan ser necesarios" para afrontar el repunte migratorio.

"Le agradezco sinceramente su preocupación, su disposición y la solidaridad del pueblo vasco. En momentos como este, la colaboración entre territorios es fundamental y debe traducirse en hechos", ha aseverado.