Canarias alcanza las 24.817 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo hasta junio, un 68,5% más que hace tres

El consejero canario de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, en rueda de prensa - CONSEJERÍA CANARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha alcanzado las 24.817 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo georreferenciadas hasta junio de 2026, lo que ha supuesto un incremento del 68,5% en relación a 2023, cuando había 14.727, según los datos de la Dirección General de Energía del Gobierno canario que han sido presentados este lunes por el consejero regional de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata.

De esta forma, las 24.817 instalaciones fotovoltaicas suman una potencia nominal de 302,6 megavatios (MW). Así el análisis presentado "refleja el fuerte" crecimiento experimentado por esta tecnología en los últimos años, confirmando que el archipiélago "avanza hacia un modelo energético más limpio, renovable y descarbonizado", según ha informado la Consejería regional de Transición Ecológica en nota de prensa.

Zapata ha resaltado que los datos demuestran que se está "ante una transformación" del modelo energético, "con avances claros a lo largo de esta legislatura". Asimismo ha agregado que a estos datos "habrá que sumar numerosas instalaciones que han contado con subvenciones de fondos europeos y se encuentran en fase de justificación", por lo que apuntó que la cifra global "es aún mayor".

"Canarias avanza hacia la descarbonización y lo hace de la mano de los canarios, las empresas y las administraciones. Estos datos demuestran que las energías renovables ya forman parte del presente de las islas y que el autoconsumo se ha convertido en una de las piezas para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles", apuntilló.

Zapata ha indicado que el crecimiento "se ha acelerado especialmente desde el año 2023", matizando que entre el cierre de 2025 y el 17 de junio de 2026 se han incorporado 1.881 nuevas instalaciones y 56,5 MW de potencia, "superando en apenas unos meses la potencia añadida durante todo 2025, que fue de 54,3 MW".

AUMENTO DEL TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES

Por otro lado, ha expuesto que la evolución refleja un "aumento progresivo" del tamaño de las instalaciones, ya que la potencia media ha pasado de 10,7 kW en 2025 a 12,2 kW en junio de 2026, resaltando un "mayor peso" de las instalaciones vinculadas a empresas y actividades económicas, así como de la consolidación del autoconsumo residencial.

Además, en lo que se refiere al despliegue del autoconsumo fotovoltaico en Canarias, señala que "se está produciendo mayoritariamente en espacios ya edificados o urbanizados", ya que de las 24.817 instalaciones existentes, 24.105 están en azoteas o cubiertas y concentra 273,8 MW de toda la potencia de autoconsumo instalada en las islas. A ellas se suman 355 instalaciones situadas en marquesinas.

Asimismo 18.484 instalaciones están en suelo urbano o urbanizable, concentrando 235 MW de la potencia, lo que evidencia que el modelo canario "apuesta principalmente por aprovechar cubiertas, edificaciones, aparcamientos y otros espacios ya transformados, evitando una ocupación innecesaria" de nuevos terrenos.

DESCARBONIZAR Y PROTEGER CANARIAS, OBJETIVOS "COMPATIBLES"

Por su parte, la viceconsejera regional de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, ha señalado que estos datos "demuestran que descarbonizar Canarias y proteger" el territorio son "objetivos perfectamente compatibles".

La mayoría de las instalaciones de autoconsumo, añade, se desarrollan sobre cubiertas y espacios urbanos o ya transformados, permitiendo "generar energía limpia sin necesidad de ocupar nuevo suelo".

Así Schallenberg ha expuesto que la transición energética de Canarias "está avanzando con planificación y con una visión de futuro", de tal forma que cada nueva instalación de autoconsumo "supone más capacidad renovable distribuida, más eficiencia y una menor dependencia de los combustibles fósiles", permitiendo estos datos "comprobar" que se está "avanzando en la dirección correcta".

El autoconsumo fotovoltaico está presente en todas las islas, si bien Tenerife cuenta con 9.478 instalaciones y 111,7 MW, mientras que Gran Canaria suma 8.089 instalaciones y 110,2 MW, concentrando ambas islas aproximadamente siete de cada diez instalaciones y casi tres cuartas partes de la potencia de autoconsumo de Canarias.

Por su parte, Lanzarote cuenta con 2.881 instalaciones y 35,98 MW; Fuerteventura, con 2.203 instalaciones y 26,95 MW; La Palma, con 1.682 instalaciones y 11,7 MW; La Gomera, con 292 instalaciones y 4,6 MW; y El Hierro, con 192 instalaciones y 1,6 MW.

Por sectores, el residencial concentra 21.479 instalaciones, más de ocho de cada diez, aunque el sector terciario es el que reúne una mayor potencia, con 151,1 MW, el 49,9% del total. El sector industrial suma 24,6 MW y el primario otros seis MW.

Destacan que este crecimiento se ha visto acompañado por un "importante esfuerzo" de las administraciones públicas para facilitar la incorporación de energías renovables, matizando que una parte relevante de las nuevas instalaciones "ha sido posible gracias" a las ayudas financiadas con fondos europeos Next Generation o fondos Feder, canalizadas por el Gobierno de Canarias a través de diferentes programas destinados al autoconsumo, la generación renovable y la descarbonización.

Zapata reconoce que los fondos europeos "han sido un acelerador fundamental de esta transformación" que Canarias "ha sabido aprovechar" para "multiplicar" las instalaciones renovables, apoyar a familias, empresas y administraciones "y, al mismo tiempo, apostar por un modelo que prioriza los espacios ya antropizados".

Finalmente, la jefa de servicio de Desarrollo Energético en la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, Alicia Velduque Ramos, expuso que el análisis de refleja, además, que el autoconsumo con excedentes es la modalidad mayoritaria, con 23.120 instalaciones, el 93,16% del total, sumando 195,4 MW.

Añadió que en esta modalidad predominan las instalaciones acogidas a compensación, con 170,8 MW, frente a los 24,6 MW correspondientes a las no acogidas a compensación, cuyos excedentes se venden y liquidan. Si a la potencia acogida a compensación se suman los 107,2 MW de las instalaciones sin excedentes, ambas modalidades reúnen prácticamente el 92% de toda la potencia de autoconsumo instalada en Canarias.

Estos datos, dijo, muestran que el autoconsumo está orientado fundamentalmente a cubrir el consumo propio, sin inyección de energía a la red o compensando los excedentes en la factura eléctrica, y no a la venta de la energía generada.

Estos datos se pueden consultar, ya que están publicados en abierto en el Portal de Energía de la web del Gobierno de Canarias a través del enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/energia/materias/energias...