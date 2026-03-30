Canarias anuncia medidas por 29,8 millones para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado la aprobación de un documento en Consejo de Gobierno que recoge un paquete de medidas propias y una serie de solicitudes al Estado para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio por valor de 29,8 millones de euros para un periodo de 100 días, de los que el Ejecutivo central aportará 15 millones.

Así lo ha dicho durante una rueda de prensa y después de que este mismo lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acordase con el presidente, Fernando Clavijo, que el Gobierno de España financiará con este fin a la CCAA hasta el 30 de junio con algo más de 15 millones de euros.

En este sentido, las iniciativas recogidas en el documento aprobado se llevarán ahora a un decreto ley que de efectividad a las propuestas y que se complementarán con las peticiones realizadas al Ejecutivo central.

Domínguez ha explicado que entre las principales medidas está el IGIC del 0% a combustibles para abaratar precios, una mayor bonificación a transportistas y agricultores de hasta el 99% y el IGIC del 0% a productos básicos como el café, la sal o la mantequilla.

Además, se ha dado el visto bueno a la exención del pago del IGIC para autónomos que facturen hasta 50.000 euros anuales y ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial.

Respecto a las solicitudes al Gobierno de España, el vicepresidente explicó que están incluidas la bonificación estatal al combustible, una rebaja del IRPF, más financiación y liquidez para empresas y autónomos, además de una actualización de inversiones en transporte, agua y agricultura.

(Habrá ampliación)