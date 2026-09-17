Canarias apuesta por la creación de una asociación que aglutine a los puertos de las Regiones Ultraperiféricas

Canarias liderará la creación de una asociación que aglutine a los puertos de las RUP - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha apostado por la creación de una asociación que aglutine a los puertos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea.

En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, junto con representantes de distintos puertos RUP.

Según ha informado la Consejería, el objetivo ha sido el de avanzar en la creación de una asociación que aglutine a los puertos de estos territorios y que permita reforzar su cooperación y la defensa conjunta de sus intereses ante las instituciones nacionales y europeas.

Al respecto, el Gobierno de Canarias ha trasladado su respaldo a la creación de esta asociación y ha planteado que Canarias lidere el proceso para su constitución, con el objetivo de dotar de una estructura estable al trabajo que los puertos de las RUP vienen desarrollando de manera conjunta.

CONSOLIDAR UN ESPACIO PERMANENTE DE COOPERACIÓN

La iniciativa busca consolidar un espacio permanente de cooperación que permita compartir información y experiencias, coordinar posiciones y abordar de forma conjunta los principales retos que afrontan los puertos de las regiones ultraperiféricas, especialmente en materia de conectividad, sostenibilidad, transición energética y políticas portuarias europeas.

Por su parte, Rodríguez ha señalado que "las regiones ultraperiféricas compartimos una realidad geográfica y unas necesidades específicas que hacen imprescindible que trabajemos de manera coordinada".

Además, ha defendido que "esta asociación permitirá que nuestros puertos tengan una voz común y una mayor capacidad para defender nuestros intereses ante España y ante la Unión Europea".

SE TRASLADARÁ LA PROPUESTA A LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL ÁREA

La propuesta se trasladará a la próxima reunión del grupo de puertos de las RUP, que se celebrará en Guadalupe, donde Canarias planteará incluir en el orden del día la creación de un grupo de trabajo específico encargado de avanzar en la definición y constitución de la futura asociación.

El objetivo es que este grupo permita concretar los aspectos necesarios para poner en marcha la organización, establecer sus mecanismos de funcionamiento y definir las líneas de trabajo que desarrollarán conjuntamente los puertos de las RUP.

Finalmente, el Grupo de Puertos de las RUP está integrado por Portos da Madeira (APRAM), Portos dos Açores, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Établissement Portuaire de Saint-Martin, Grand Port Maritime de La Guadeloupe-Port Caraïbes, Grand Port Maritime de la Martinique, Grand Port Maritime de la Guyane, Grand Port Maritime de La Réunion y Port de Longoni-Département de Mayotte.