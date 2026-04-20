Canarias apuesta por movilizar viviendas vacías para alquiler con garantías de pago y devolución a los dueños

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, anunció que el Gobierno de Canarias ha apostado por movilizar viviendas vacías para incorporarlas al mercado de alquiler ofreciendo a los propietarios garantías jurídicas para que tendrán la seguridad de que cobrarán y de que las casas serán devueltas de manera adecuada.

Por ello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, ha dicho que la empresa pública Visocan ha publicado en la plataforma de contratación la licitación por un periodo de dos años prorrogables para que empresas, organizaciones del tercer sector y entidades que estén especializadas puedan presentarse para ser el instrumento de intermediación entre el Gobierno, propietarios e inquilinos.

Rodríguez comentó que se estaría hablando de viviendas que hasta hace pocos años estaban en el mercado y cuyos dueños las retiraron por falta de seguridad jurídica. "Lo que tratamos con esta nueva herramienta, que es la bolsa activa de viviendas asequibles, es tratar de llevarlas al mercado de manera segura", dijo.

Por ello, ha hecho especial hincapié en que el Gobierno de Canarias aportará "seguridad" a los propietarios para que puedan tener la garantía de cobro y de que esas viviendas, cuando terminen los contratos de alquiler, se devolverán de manera adecuada y conforme.

(Habrá ampliación)