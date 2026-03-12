Canarias avanza una "inspección" por la subida del precio del combustible el día que estalló la guerra en Irán

Una persona echa combustible - David Zorrakino - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, Manuel Domínguez, ha avanzado este jueves que su Ejecutivo va a realizar una "inspección" sobre la "repentina" subida del precio el combustible en las islas el mismo día que se inició la guerra en Irán.

En declaraciones a los periodistas ha insistido en que se va a analizar "lo que ha sucedido" a través de la Dirección General de Comercio y el Observatorio de Precios y la información que se obtenga se remitirá al Consejo Canario de Defensa de la Competencia.

No ha ocultado la "preocupación" del Gobierno por esta subida de los precios y espera que ese estudio "concluya si lo que ha sucedido es algo normal o si hay alguna situación extraordinaria" en la que el Gobierno tendrá que tomar partido.

"Nuestra intención es que los precios en nuestra tierra sean observados y luego tomar medidas", ha indicado, poniendo como ejemplo lo que ocurrió con el cero energético en La Gomera y que culminó con un expediente de sanción por parte de la Consejería de Transición Ecológica.

"Desde el Gobierno de Canarias tenemos una sola forma de actuar y será la misma en este momento", ha señalado.